Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/margaritu-simonyan-nagradyat-medalyu-govorukhina-1154589997.html
новости
награды
rt
международная медиагруппа "россия сегодня"
маргарита симоньян
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153324602_39:43:762:450_1920x0_80_0_0_33e338d9e9e6e63f065b3fed3cb8476c.png
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153324602_127:40:673:450_1920x0_80_0_0_78fcabdbfe23f626feae1c70b019cbd7.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, награды, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", маргарита симоньян
19:28 24.03.2026
 
© RTГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© RT
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Совет Госдумы принял решение о награждении главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян медалью Станислава Говорухина. Соответствующее документ доступен в думской электронной базе.
"Принято решение наградить медалью Станислава Говорухина главного редактора федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Симоньян Маргариту Симоновну за активную гражданскую позицию, большой вклад в развитие современных средств массовой информации и отстаивание интересов России за рубежом", – сказано в документе.
Аналогичной наградой решено наградить исполняющего обязанности ректора Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А.Герасимова Владимира Малышева за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетний добросовестный труд.
Медаль имени режиссера Станислава Говорухина была учреждена Госдумой в 2023 году. Ею награждают за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиНаградыRTМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"Маргарита Симоньян
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
