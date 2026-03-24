Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина

Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина - РИА Новости Крым, 24.03.2026

Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина

Совет Госдумы принял решение о награждении главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян медалью Станислава... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T19:28

2026-03-24T19:28

2026-03-24T19:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Совет Госдумы принял решение о награждении главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян медалью Станислава Говорухина. Соответствующее документ доступен в думской электронной базе.Аналогичной наградой решено наградить исполняющего обязанности ректора Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А.Герасимова Владимира Малышева за большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетний добросовестный труд.Медаль имени режиссера Станислава Говорухина была учреждена Госдумой в 2023 году. Ею награждают за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кириенко наградил Симоньян за общий вклад в просвещениеМаргарита Симоньян стала почетным гражданином КраснодараБелоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, награды, rt, международная медиагруппа "россия сегодня", маргарита симоньян