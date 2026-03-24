МАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС - РИА Новости Крым, 24.03.2026

Запорожская АЭС снова оказалась отключена от 750-киловольтной линии электропередачи "Днепровская", питающей ее со стороны России. Об этом сообщило Международное РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T15:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС снова оказалась отключена от 750-киловольтной линии электропередачи "Днепровская", питающей ее со стороны России. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)."ЗАЭС сегодня потеряла соединение с 750-киловольтной линией "Днепровская", теперь ее внешнее энергоснабжение обеспечивает единственная запасная ЛЭП", - говорится в публикации агентства в социальной сети X, которое цитирует РИА Новости.В связи с этим агентство инициирует переговоры сторон для установления локального перемирия на время ремонта поврежденной линии электроснабжения.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС досрочно завершили ремонт высоковольтной линии "Ферросплавная-1"Запорожская АЭС получила лицензию на эксплуатацию второго энергоблокаНазвано ключевое условие для полноценного запуска Запорожской АЭС

