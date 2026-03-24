Крымский мост сейчас - обстановка к утру вторника - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к утру вторника
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. У Крымского моста утром во вторник начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере Max.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 40 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен - со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
