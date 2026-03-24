Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике - РИА Новости Крым, 24.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, злоумышленник вступил в переписку с представителем украинских спецслужб. Куратор из СБУ поручил ему собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений в Крыму.Фигуранта задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Верховный суд РК приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на полтора года.

