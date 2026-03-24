Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/krymchanin-poluchil-16-let-kolonii-za-sliv-dannykh-o-voennoy-tekhnike-1154568928.html
Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике
Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике
Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T10:40
2026-03-24T10:42
крым
прокуратура республики крым
приговор
правосудие
госизмена
новости крыма
джанкойский район
верховный суд крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_375a1f475052124a6c45f05c28383c29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, злоумышленник вступил в переписку с представителем украинских спецслужб. Куратор из СБУ поручил ему собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений в Крыму.Фигуранта задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Верховный суд РК приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на полтора года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110440/02/1104400201_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_d47b0535367363fd31d4708044ad1833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, приговор, правосудие, госизмена, новости крыма, джанкойский район, верховный суд крыма
Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике

В Крыму мужчина осужден на 16 лет за передачу Киеву данных о российской военной колонне

10:40 24.03.2026 (обновлено: 10:42 24.03.2026)
 
© РИА Новости . Павел КомаровФемида. Суд
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости . Павел Комаров
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным ведомства, злоумышленник вступил в переписку с представителем украинских спецслужб. Куратор из СБУ поручил ему собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений в Крыму.
"Находясь в Советском районе, подсудимый собрал сведения о передвижении колоны военной техники. Данные он передал представителю иностранного государства для использования против интересов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Фигуранта задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Верховный суд РК приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на полтора года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымПрокуратура Республики КрымПриговорПравосудиеГосизменаНовости КрымаДжанкойский районВерховный суд Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
