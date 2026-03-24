Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике
Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике
Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры...
2026-03-24T10:40
2026-03-24T10:40
2026-03-24T10:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Житель Джанкойского района Крыма приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, злоумышленник вступил в переписку с представителем украинских спецслужб. Куратор из СБУ поручил ему собрать сведения о размещении вооружения, техники и оборонительных сооружений в Крыму.Фигуранта задержали сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.Верховный суд РК приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на полтора года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотографировал самолеты и колонны: крымчанин ответит за работу на СБУ Шпионил в Форосе - крымчанин получил срок за госизмену Житель Симферополя отправится в колонию на 18 лет за госизмену и шпионаж
крым
джанкойский район
крым, прокуратура республики крым, приговор, правосудие, госизмена, новости крыма, джанкойский район, верховный суд крыма
Крымчанин получил 16 лет колонии за "слив" данных о военной технике
В Крыму мужчина осужден на 16 лет за передачу Киеву данных о российской военной колонне
10:40 24.03.2026 (обновлено: 10:42 24.03.2026)