Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера"

2026-03-24T13:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Жителей Крыма и Севастополя пригласили поучаствовать в конкурсе "Цифровой марафон" от "Сбера", они могут проверить свои навыки в программировании, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что в конкурсе "Цифровой марафон" уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Среди них есть и жители Крыма и Севастополя. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.Всего наибольшее число заявок – около 63% – поступило в категории "Новичок". Категории "Исследователь" и "Эксперт" (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет. Также в этом году впервые доля девушек среди участников составила более 50%. Из них 60,5% решили испытать свои навыки в категории "Новичок".Специально для конкурса "Сбер" разработал и виртуальное пространство, где участники проекта могут общаться, проходить квесты и образовательные задания, изучать возможности "ГигаЧата", а также получать баллы в общий зачет конкурса.Как отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, развитие цифровых навыков становится одним из важнейших факторов успеха как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности."Ежегодно конкурс "Цифровой марафон" объединяет все больше жителей нашей страны, и особенно ценно, что среди участников становится все больше новичков, которые только начинают свой путь в ИТ, но уже не боятся участвовать в таких масштабных конкурсах. Это говорит о высоком уровне мотивации и открытости к переменам. Знаю, что жители крымского полуострова тоже принимают участие в проекте, и уверен, что их ждет большой успех, ведь в Крыму и Севастополе работает множество талантливых специалистов", – приводит пресс-служба банка слова Подсвирова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

