Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера" - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера"
Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера" - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера"
Жителей Крыма и Севастополя пригласили поучаствовать в конкурсе "Цифровой марафон" от "Сбера", они могут проверить свои навыки в программировании, сообщает... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T13:56
2026-03-24T13:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Жителей Крыма и Севастополя пригласили поучаствовать в конкурсе "Цифровой марафон" от "Сбера", они могут проверить свои навыки в программировании, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что в конкурсе "Цифровой марафон" уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Среди них есть и жители Крыма и Севастополя. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.Всего наибольшее число заявок – около 63% – поступило в категории "Новичок". Категории "Исследователь" и "Эксперт" (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет. Также в этом году впервые доля девушек среди участников составила более 50%. Из них 60,5% решили испытать свои навыки в категории "Новичок".Специально для конкурса "Сбер" разработал и виртуальное пространство, где участники проекта могут общаться, проходить квесты и образовательные задания, изучать возможности "ГигаЧата", а также получать баллы в общий зачет конкурса.Как отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, развитие цифровых навыков становится одним из важнейших факторов успеха как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности."Ежегодно конкурс "Цифровой марафон" объединяет все больше жителей нашей страны, и особенно ценно, что среди участников становится все больше новичков, которые только начинают свой путь в ИТ, но уже не боятся участвовать в таких масштабных конкурсах. Это говорит о высоком уровне мотивации и открытости к переменам. Знаю, что жители крымского полуострова тоже принимают участие в проекте, и уверен, что их ждет большой успех, ведь в Крыму и Севастополе работает множество талантливых специалистов", – приводит пресс-служба банка слова Подсвирова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
сбер, сбербанк в крыму, банк, крым, севастополь

Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера"

13:56 24.03.2026
 
Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от Сбера
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Жителей Крыма и Севастополя пригласили поучаствовать в конкурсе "Цифровой марафон" от "Сбера", они могут проверить свои навыки в программировании, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что в конкурсе "Цифровой марафон" уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Среди них есть и жители Крыма и Севастополя. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.
Всего наибольшее число заявок – около 63% – поступило в категории "Новичок". Категории "Исследователь" и "Эксперт" (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет. Также в этом году впервые доля девушек среди участников составила более 50%. Из них 60,5% решили испытать свои навыки в категории "Новичок".
Специально для конкурса "Сбер" разработал и виртуальное пространство, где участники проекта могут общаться, проходить квесты и образовательные задания, изучать возможности "ГигаЧата", а также получать баллы в общий зачет конкурса.
Как отметил управляющий отделением Сбербанка в Крыму и Севастополе Андрей Подсвиров, развитие цифровых навыков становится одним из важнейших факторов успеха как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности.
"Ежегодно конкурс "Цифровой марафон" объединяет все больше жителей нашей страны, и особенно ценно, что среди участников становится все больше новичков, которые только начинают свой путь в ИТ, но уже не боятся участвовать в таких масштабных конкурсах. Это говорит о высоком уровне мотивации и открытости к переменам. Знаю, что жители крымского полуострова тоже принимают участие в проекте, и уверен, что их ждет большой успех, ведь в Крыму и Севастополе работает множество талантливых специалистов", – приводит пресс-служба банка слова Подсвирова.
СберСбербанк в КрымуБанкКрымСевастополь
 
13:59Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе
13:56Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера"
13:54Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа
13:44В Крыму на стене памяти в "Концлагере "Красный" появится 10 новых имен
13:36Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержки
13:31Кого из лидеров стран Москва пригласила на Парад Победы – заявление Кремля
13:25В Кремле сделали заявление о выборах на Украине
13:20В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата
12:58Горят танки и броневики: армия России уничтожает боевиков и технику ВСУ
12:48Взрыв в доме в Севастополе - власти приступили к оценке ущерба
12:43Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк
12:34Крым начнет наращивать инвестиции в промышленность
12:26Смертельное ДТП с маршруткой в Керчи – водитель ехал без прав
12:21На Украине поражены объекты транспортной инфраструктуры ВСУ
12:10ВС РФ взяли под контроль Песчаное в Харьковской области
12:06Удары по Украине сегодня – обесточены несколько областей
12:01"Проснулась от жуткого удара" - репортаж с места взрыва жилого дома в Севастополе
11:45В Керчи асфальтобетонный завод перенесут из центра города
11:36Многодетная мать погибла при взрыве в доме в Севастополе
11:25Расследование дела по факту взрыва в доме в Севастополе контролирует прокуратура
Лента новостейМолния