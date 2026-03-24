Крым начнет наращивать инвестиции в промышленность - РИА Новости Крым, 24.03.2026

Республике Крым необходимо сделать упор на поддержке инвестактивности производства. Об этом заявил первый заместитель министра экономразвития РК Роман Хитущенко РИА Новости Крым, 24.03.2026

промышленность в крыму

инвестиции

новости крыма

крым

экономика

экономика крыма

минэкономразвития крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Республике Крым необходимо сделать упор на поддержке инвестактивности производства. Об этом заявил первый заместитель министра экономразвития РК Роман Хитущенко на пресс-конференции в Симферополе.По его словам, именно промышленность, является той сферой, где региону необходимо "ускориться". Основной точкой роста в Крыму сейчас является индустриальный парк "Феодосия", вокруг которой будут формироваться современные производства. Парк разместится на территории площадью более 122 гектаров, из которых 85 га отведут для размещения резидентов. Стоимость аренды земельного участка составляет 1 рубль с 2025 по 2027 год.Вместе с тем генеральный директор "Корпорации развития РК" Ирина Бойко сообщила, что в ближайшие годы в Крыму запланирована реализация двух инвестпроектов в молочной промышленности."Это две молочные фермы. Мы уже год идем к этим проектам. Отрабатываются земельные участки. Мы понимаем, что молочная промышленность в регионе не достаточна", - сказала Бойко.По итогам 2025 года объем инвестиций в экономику Крыма составил 369 млрд рублей, из которых 270,5 – частные вложения. Объем инвестиций без учета федеральных средств за период 2022-2025 годов достиг 871,4 млрд рублей. Это является рекордом для Крыма с 2014 года. В итоге республика заняла седьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата, войдя в десятку лидеров.Ранее сообщалось, что в Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из крымского песка будут производить бутылки – для этого построят заводВ Крыму цементный завод бьет производственные рекордыПромышленное производство Крыма выросло в 2,5 раза с 2014 года

