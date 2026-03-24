Конфликт на Украине может продлиться еще три года – Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским парламентариям готовить трехлетний план работы Рады в условиях конфликта, пишут украинские СМИ со... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T15:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским парламентариям готовить трехлетний план работы Рады в условиях конфликта, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник среди украинских парламентариев.Отмечается, что такое поручение сделано на фоне паузы в переговорах и смещения внимания Вашингтона на ближневосточный трек, а подготовка над планом уже идет.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил, что Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией. Такое заявление он мог сделать в рамках очередной провокации, чтобы потом обвинить Россию в нежелании вести переговоры, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев высказался о перспективах подписания мира с Зеленским"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому - политологВ Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине

