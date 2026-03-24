https://crimea.ria.ru/20260324/konflikt-na-ukraine-mozhet-prodlitsya-esche-tri-goda--zelenskiy-1154582191.html
Конфликт на Украине может продлиться еще три года – Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским парламентариям готовить трехлетний план работы Рады в условиях конфликта, пишут украинские СМИ со... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T15:49
новости
украина
верховная рада украины
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154294179_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_b80a0f85879a6ba7e5ad60633b1c85eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским парламентариям готовить трехлетний план работы Рады в условиях конфликта, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник среди украинских парламентариев.Отмечается, что такое поручение сделано на фоне паузы в переговорах и смещения внимания Вашингтона на ближневосточный трек, а подготовка над планом уже идет.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил, что Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией. Такое заявление он мог сделать в рамках очередной провокации, чтобы потом обвинить Россию в нежелании вести переговоры, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев высказался о перспективах подписания мира с Зеленским"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому - политологВ Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0c/1154294179_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_843761f7d40218fa04583cfbf73792c0.jpg
