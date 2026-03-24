Конфликт на Украине может продлиться еще три года – Зеленский - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Конфликт на Украине может продлиться еще три года – Зеленский
Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским парламентариям готовить трехлетний план работы Рады в условиях конфликта, пишут украинские СМИ со... РИА Новости Крым, 24.03.2026
Конфликт на Украине может продлиться еще три года – Зеленский дал поручения Верховной раде

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским парламентариям готовить трехлетний план работы Рады в условиях конфликта, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник среди украинских парламентариев.
"Владимир Зеленский поручил первому заместителю главы фракции "Слуга народа" Андрею Мотовиловцу подготовить план работы парламента в условиях, если Украине придется воевать "еще три года", – цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что такое поручение сделано на фоне паузы в переговорах и смещения внимания Вашингтона на ближневосточный трек, а подготовка над планом уже идет.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил, что Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией. Такое заявление он мог сделать в рамках очередной провокации, чтобы потом обвинить Россию в нежелании вести переговоры, считает руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Медведев высказался о перспективах подписания мира с Зеленским
"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому - политолог
В Кремле сделали заявление об участии Европы в переговорах по Украине
 
