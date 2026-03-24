Кого из лидеров стран Москва пригласила на Парад Победы – заявление Кремля

Москва будет рада видеть на Параде Победы 9 мая лидеров дружественных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T13:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Москва будет рада видеть на Параде Победы 9 мая лидеров дружественных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковКремль 24 марта открыл аккредитацию журналистов на освещение мероприятий, посвященных Дню Победы. Представители СМИ смогут попасть на генеральную репетицию военного парада 7 мая на Красной площади, на военный парад 9 мая, а также на церемонию возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены 9 мая в Александровском саду.Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запомнилось не только ярким парадом на Красной площади, чествованием ветеранов, шествиями "Бессмертного полка" по всему миру и грандиозным салютом в Москве. Запомнится он и масштабным дипломатическим марафоном в Кремле, который продолжался фактически трое суток. Переговоры президента России Владимира Путина с иностранными лидерами суммарно продолжались более 14 часов. Празднование юбилея Великой Победы фактически стало крупнейшим международным саммитом за последние несколько лет.За четыре дня, с 7 по 10 мая, состоялись официальные визиты лидеров трех иностранных государств (КНР, Венесуэлы и Вьетнама) и 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Всего в торжествах приняли участие 27 глав государств: Абхазии, Армении, Белоруссии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвиени-Бисау, Египта, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, Китая, Конго, Кубы, Малайзии, Монголии, Мьянмы, Палестины, Республики Сербской, Сербии, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эфиопии, Южной Осетии.Также присутствовали около десяти руководителей международных организаций. Еще ряд стран были представлены на высоком уровне (Азербайджан, Индия, Израиль, КНДР, Никарагуа, ЮАР). Лишь три лидера, ранее заявлявшие о своем участии в праздничных мероприятиях, по разным причинам не смогли в итоге приехать – премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

