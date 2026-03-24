Хозяйка квартиры погибла, ее сын пропал без вести – подробности ЧП в Севастополе
Следком: хозяйка взорвавшейся квартиры в Севастополе погибла, ее 20-летний сын пропал
09:44 24.03.2026 (обновлено: 09:47 24.03.2026)
© МЧС Севастополя
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту обрушения многоэтажного дома, в результате чего погибли два человека и восемь пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.
ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом №20. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1 этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с 1 по 3 этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов.
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе
"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе. В одной из квартир, расположенных на первом этаже дома по улице Павла Корчагина, произошел хлопок с последующим разрушением конструкций здания. На данный момент установлено, что хозяйка квартиры погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим", - проинформировали в СК.
Кроме того, несколько человек из числа жильцов дома находятся в медицинских учреждениях, где им оказывается необходимая помощь.
В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз для установления причин происшествия.