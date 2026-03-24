Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В РФ вклад в инфляцию от повышения налогов составил чуть более 1%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год.По ее словам, при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимы. "Все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось", – уверена глава ЦБ.С 1 января 2026 года НДС в России был повышен с 20% до 22% при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 23 марта заявил, что инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении.
Вклад в инфляцию от повышения налогов составил чуть более 1% – Набиуллина