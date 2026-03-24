Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
В РФ вклад в инфляцию от повышения налогов составил чуть более 1%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов... РИА Новости Крым, 24.03.2026
Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка

Вклад в инфляцию от повышения налогов составил чуть более 1% – Набиуллина

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В РФ вклад в инфляцию от повышения налогов составил чуть более 1%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год.
"Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным. Вклад в инфляцию от налоговых изменений, конечно, есть, но он составил чуть более одного процентного пункта", – цитирует Набиуллину РИА Новости.
По ее словам, при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимы. "Все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось", – уверена глава ЦБ.
С 1 января 2026 года НДС в России был повышен с 20% до 22% при сохранении льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 23 марта заявил, что инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет
ЦБ России снизил ключевую ставку до 15% с 15,5% годовых
Российский газ в ближайшее время уйдет с рынка ЕС в другие страны
 
19:48В России запретили испытательный срок для женщин с маленькими детьми
19:37В Севастополе закрыли рейд
19:28Маргариту Симоньян наградят медалью Говорухина
19:10ВСУ повторно атаковали Курскую область – ранены 13 человек
18:52Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК
18:23Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в Севастополе
18:02Как повышение НДС повлияло на инфляцию – оценка Центробанка
17:47На Западе Крыма в пятницу перекроют движение
17:36В РФ вводят дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей
17:30У 11-летнего ребенка в руках взорвалась часть беспилотника ВСУ - Балицкий
17:21ВСУ ударили по Курской области – шесть человек ранены и один погиб
17:07Ушел из жизни замначальника "КРЫМ-СПАС" Владимир Мельников
16:52ВСУ атакуют машины в Запорожской области – ударами дронов ранены пятеро
16:27В Крыму подрядчика подозревают в мошенничестве на 3 миллиона рублей
16:09Украинский дрон взорвался в Литве
15:57В Крыму стали реже болеть туберкулезом
15:49Конфликт на Украине может продлиться еще три года – Зеленский
15:34МАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС
15:19В России разрабатывают новые вакцины против туберкулеза
14:52Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости
Лента новостейМолния