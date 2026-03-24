Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка
Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка
Писать о том, что сегодня происходит в зоне проведения специальной военной операции, нужно честно и откровенно, чтобы сохранить историческую память. Но делать... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T21:07
2026-03-24T21:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Писать о том, что сегодня происходит в зоне проведения специальной военной операции, нужно честно и откровенно, чтобы сохранить историческую память. Но делать это нужно, понимая, что в условиях, когда боевые действия еще идут, каждое слово имеет особенный вес. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель комитета Государственного Совета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.По его словам, для оценки и формирования исторической памяти такая литература бесценна.При этом Бобков отметил, что если в книгах о событиях СВО писать нечестно, "сглаживая острые углы", то когда бойцы вернутся с фронта, и возьмут в руки эти книги, то они решат, что в тылу их предали, не написав справедливо.По словам историка, писать о спецоперации нужно сейчас. Однако в условиях военного времени все же нужно понимать вес каждого слову, соизмерять, но при этом не идти на компромиссы с исторической действительностью."И такие книги пишут. Конечно, каждый по-своему, по-разному, но уверен, что все это сложится в итоге в тот фундамент, на котором мы выстроим правильную, справедливую, честную историю того, что мы пока называем специальной военной операцией", – заключил историк.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о дебютной книге "Я трогаю войну руками" писателя и волонтера госпиталя Ирины Бугрышевой, которая записала истории, услышанные от бойцов, попавших в госпиталь.Также ранее в Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу. Как считает завкафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко, переиздание советской лейтенантской прозы в некоторой степени поможет повысить градус героизма в стране. А по мнению Народного артиста России Никиты Михалкова, СВО формирует новый культурный пласт в России. Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян получила спецприз премии "Слово" за свою книгуСила голоса: в Крыму создан первый в России хор участников СВОМайданов: артисты с дешевой музыкой останутся в прошлом
Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка

Писать о событиях СВО нужно честно и с пониманием веса каждого сказанного слова – историк

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Писать о том, что сегодня происходит в зоне проведения специальной военной операции, нужно честно и откровенно, чтобы сохранить историческую память. Но делать это нужно, понимая, что в условиях, когда боевые действия еще идут, каждое слово имеет особенный вес. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель комитета Государственного Совета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.

"Об СВО сегодня можно и нужно говорить. И для того, чтобы говорить честно, нужна отвага, соизмеримая с отвагой на полях сражений. Почему? Потому что то, что происходит в условиях боевых действий, часто плохо считывается обществом, которое во многом не представляет всех этих всех реалий. И поэтому найти в себе смелость сказать откровенно, сказать так, как было, это большой подвиг. И многие, к счастью, на это способны", – сказал Бобков.

По его словам, для оценки и формирования исторической памяти такая литература бесценна.
При этом Бобков отметил, что если в книгах о событиях СВО писать нечестно, "сглаживая острые углы", то когда бойцы вернутся с фронта, и возьмут в руки эти книги, то они решат, что в тылу их предали, не написав справедливо.
По словам историка, писать о спецоперации нужно сейчас. Однако в условиях военного времени все же нужно понимать вес каждого слову, соизмерять, но при этом не идти на компромиссы с исторической действительностью.
"И такие книги пишут. Конечно, каждый по-своему, по-разному, но уверен, что все это сложится в итоге в тот фундамент, на котором мы выстроим правильную, справедливую, честную историю того, что мы пока называем специальной военной операцией", – заключил историк.
Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о дебютной книге "Я трогаю войну руками" писателя и волонтера госпиталя Ирины Бугрышевой, которая записала истории, услышанные от бойцов, попавших в госпиталь.
Также ранее в Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу. Как считает завкафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко, переиздание советской лейтенантской прозы в некоторой степени поможет повысить градус героизма в стране. А по мнению Народного артиста России Никиты Михалкова, СВО формирует новый культурный пласт в России. Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет.
