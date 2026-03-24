https://crimea.ria.ru/20260324/kak-pisat-knigi-ob-svo-seychas--otvet-istorika-1154579702.html

Как писать книги об СВО сейчас – ответ историка - РИА Новости Крым, 24.03.2026

Писать о том, что сегодня происходит в зоне проведения специальной военной операции, нужно честно и откровенно, чтобы сохранить историческую память. Но делать... РИА Новости Крым, 24.03.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/05/1146966469_0:107:3257:1939_1920x0_80_0_0_0f1bef4e7d5684e3567b30bd131c94b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Писать о том, что сегодня происходит в зоне проведения специальной военной операции, нужно честно и откровенно, чтобы сохранить историческую память. Но делать это нужно, понимая, что в условиях, когда боевые действия еще идут, каждое слово имеет особенный вес. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал председатель комитета Государственного Совета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.По его словам, для оценки и формирования исторической памяти такая литература бесценна.При этом Бобков отметил, что если в книгах о событиях СВО писать нечестно, "сглаживая острые углы", то когда бойцы вернутся с фронта, и возьмут в руки эти книги, то они решат, что в тылу их предали, не написав справедливо.По словам историка, писать о спецоперации нужно сейчас. Однако в условиях военного времени все же нужно понимать вес каждого слову, соизмерять, но при этом не идти на компромиссы с исторической действительностью."И такие книги пишут. Конечно, каждый по-своему, по-разному, но уверен, что все это сложится в итоге в тот фундамент, на котором мы выстроим правильную, справедливую, честную историю того, что мы пока называем специальной военной операцией", – заключил историк.Ранее сайт РИА Новости Крым рассказывал о дебютной книге "Я трогаю войну руками" писателя и волонтера госпиталя Ирины Бугрышевой, которая записала истории, услышанные от бойцов, попавших в госпиталь.Также ранее в Крыму предложили переиздавать лейтенантскую прозу. Как считает завкафедрой философии КФУ им. В.И. Вернадского, доктор философских наук Олег Шевченко, переиздание советской лейтенантской прозы в некоторой степени поможет повысить градус героизма в стране. А по мнению Народного артиста России Никиты Михалкова, СВО формирует новый культурный пласт в России. Артисты, которые не уехали из России в сложное для нее время, могут стать основой для нового культурного творческого пласта при условии, что никаких других интересов, кроме национальных интересов страны, у них нет.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

