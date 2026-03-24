https://crimea.ria.ru/20260324/gripp-i-orvi-snova-poshli-v-rost---dannye-rospotrebnadzora-1154563230.html
Грипп и ОРВИ снова пошли в рост - данные Роспотребнадзора
В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом демонстрирует незначительный рост. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T09:48
роспотребнадзор
новости
россия
орви
грипп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_ec09232997d661ed911e345942742c16.jpg
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_4c6d4ae069b72c11a1e6eb63fafc5cd0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В России за неделю зафиксировано 667 тысяч новых случаев ОРВИ и гриппа
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом демонстрирует незначительный рост. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"На 12-й неделе 2026 года в России отмечается незначительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 4,4% – зарегистрировано 667 тысяч случаев", - говорится в сообщении ведомства.
Как показывают лабораторные исследования, идет снижение доли положительных находок вирусов гриппа. В структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2), также циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) pdm09 и В, но их доля не велика. В структуре респираторных вирусов превалируют РС-вирусы и риновирусы, уточнили специалисты.
При этом заболеваемость коронавирусом сейчас находится на сезонном уровне, в течение недели зафиксировано около четырех тысяч случаев, добавили в ведомстве.
Респираторные вирусы продолжают активно циркулировать даже с приходом весны и некоторым потеплением, добавляют эксперты и напоминают о необходимости часто мыть руки и проветривать помещения. Кроме того, важно не контактировать с заболевшими, а при первых признаках ОРВИ или гриппа - обращаться к врачу.
Накануне в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщали, что уровень заболеваемости
ОРВИ и гриппом по России и, в частности, по Крыму и Севастополю, снижается.
Неделей ранее в России было зарегистрировано
639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствовал уровню середины октября прошлого года, что говорило о снижении заболеваемости.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
