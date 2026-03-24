https://crimea.ria.ru/20260324/gripp-i-orvi-snova-poshli-v-rost---dannye-rospotrebnadzora-1154563230.html

Грипп и ОРВИ снова пошли в рост - данные Роспотребнадзора

Грипп и ОРВИ снова пошли в рост - данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 24.03.2026

Грипп и ОРВИ снова пошли в рост - данные Роспотребнадзора

В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом демонстрирует незначительный рост. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T09:48

2026-03-24T09:48

2026-03-24T09:48

роспотребнадзор

новости

россия

орви

грипп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009951_0:194:3076:1924_1920x0_80_0_0_ec09232997d661ed911e345942742c16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом демонстрирует незначительный рост. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.Как показывают лабораторные исследования, идет снижение доли положительных находок вирусов гриппа. В структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2), также циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) pdm09 и В, но их доля не велика. В структуре респираторных вирусов превалируют РС-вирусы и риновирусы, уточнили специалисты.При этом заболеваемость коронавирусом сейчас находится на сезонном уровне, в течение недели зафиксировано около четырех тысяч случаев, добавили в ведомстве.Респираторные вирусы продолжают активно циркулировать даже с приходом весны и некоторым потеплением, добавляют эксперты и напоминают о необходимости часто мыть руки и проветривать помещения. Кроме того, важно не контактировать с заболевшими, а при первых признаках ОРВИ или гриппа - обращаться к врачу.Накануне в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщали, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по России и, в частности, по Крыму и Севастополю, снижается.Неделей ранее в России было зарегистрировано 639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствовал уровню середины октября прошлого года, что говорило о снижении заболеваемости.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, новости, россия, орви, грипп