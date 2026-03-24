Грипп и ОРВИ снова пошли в рост - данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Грипп и ОРВИ снова пошли в рост - данные Роспотребнадзора
В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом демонстрирует незначительный рост. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.03.2026
В России за неделю зафиксировано 667 тысяч новых случаев ОРВИ и гриппа

09:48 24.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В России сезонный показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом демонстрирует незначительный рост. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
"На 12-й неделе 2026 года в России отмечается незначительный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 4,4% – зарегистрировано 667 тысяч случаев", - говорится в сообщении ведомства.
Как показывают лабораторные исследования, идет снижение доли положительных находок вирусов гриппа. В структуре вирусов гриппа преобладают вирусы А(H3N2), также циркулируют вирусы гриппа А(H1N1) pdm09 и В, но их доля не велика. В структуре респираторных вирусов превалируют РС-вирусы и риновирусы, уточнили специалисты.
При этом заболеваемость коронавирусом сейчас находится на сезонном уровне, в течение недели зафиксировано около четырех тысяч случаев, добавили в ведомстве.
Респираторные вирусы продолжают активно циркулировать даже с приходом весны и некоторым потеплением, добавляют эксперты и напоминают о необходимости часто мыть руки и проветривать помещения. Кроме того, важно не контактировать с заболевшими, а при первых признаках ОРВИ или гриппа - обращаться к врачу.
Накануне в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщали, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по России и, в частности, по Крыму и Севастополю, снижается.
Неделей ранее в России было зарегистрировано 639 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствовал уровню середины октября прошлого года, что говорило о снижении заболеваемости.
