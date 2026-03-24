Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа

Государственная дума РФ приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Государственная дума РФ приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты партамента."В условиях, когда западные политики пытаются переписать историю и вычеркнуть правду о героическом подвиге многонационального советского народа, о той страшной цене, которую заплатили наши отцы и деды за Победу над фашизмом, чтобы те же европейцы жили не под пятой нацистов, важно делать все для защиты исторической памяти", - подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.Поправка была внесена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. По ее словам, одобрение геноцида советского народа является таким же опасным преступлением, как и его отрицание.Ранее сообщалось, что в России по инициативе Крыма ужесточат наказание за осквернение памятников и вандализм. Верховный суд Республики Крым ранее признал геноцидом массовые убийства нацистами и их приспешниками мирных жителей и военнопленных по этническому признаку, совершенные в годы Великой Отечественной войны на полуострове. Этому предшествовала огромная работа, проведенная в Крыму с привлечением ученых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты и школьники облагородят памятники героям войны в КрымуОсквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести делоДело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд

