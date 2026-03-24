Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа
Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа
Государственная дума РФ приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа.
2026-03-24T13:54
2026-03-24T13:54
государственная дума рф
закон и право
память
новости
геноцид
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Государственная дума РФ приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты партамента."В условиях, когда западные политики пытаются переписать историю и вычеркнуть правду о героическом подвиге многонационального советского народа, о той страшной цене, которую заплатили наши отцы и деды за Победу над фашизмом, чтобы те же европейцы жили не под пятой нацистов, важно делать все для защиты исторической памяти", - подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.Поправка была внесена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. По ее словам, одобрение геноцида советского народа является таким же опасным преступлением, как и его отрицание.Ранее сообщалось, что в России по инициативе Крыма ужесточат наказание за осквернение памятников и вандализм. Верховный суд Республики Крым ранее признал геноцидом массовые убийства нацистами и их приспешниками мирных жителей и военнопленных по этническому признаку, совершенные в годы Великой Отечественной войны на полуострове. Этому предшествовала огромная работа, проведенная в Крыму с привлечением ученых.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты и школьники облагородят памятники героям войны в КрымуОсквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести делоДело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд
государственная дума рф, закон и право, память, новости, геноцид
Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа

Госдума одобрила поправки об уголовном наказании за одобрение геноцида советского народа

13:54 24.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Государственная дума РФ приняла поправку о введении уголовной ответственности до трех лет лишения свободы за одобрение геноцида советского народа. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты партамента.
"В условиях, когда западные политики пытаются переписать историю и вычеркнуть правду о героическом подвиге многонационального советского народа, о той страшной цене, которую заплатили наши отцы и деды за Победу над фашизмом, чтобы те же европейцы жили не под пятой нацистов, важно делать все для защиты исторической памяти", - подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.
В первом чтении документ приняли 26 февраля. Закон вводит наказание в виде лишения свободы максимальным сроком до пяти лет за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа. За отрицание факта геноцида советского народа или его одобрение, за оскорбление памяти его жертв, совершенные публично, — предусмотрено лишение свободы до трех лет.
Поправка была внесена вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. По ее словам, одобрение геноцида советского народа является таким же опасным преступлением, как и его отрицание.
Ранее сообщалось, что в России по инициативе Крыма ужесточат наказание за осквернение памятников и вандализм. Верховный суд Республики Крым ранее признал геноцидом массовые убийства нацистами и их приспешниками мирных жителей и военнопленных по этническому признаку, совершенные в годы Великой Отечественной войны на полуострове. Этому предшествовала огромная работа, проведенная в Крыму с привлечением ученых.
Государственная Дума РФЗакон и правоПамятьНовостиГеноцид
 
