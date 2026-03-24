Горят танки и броневики: армия России уничтожает боевиков и технику ВСУ

2026-03-24T12:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Украина потеряла за сутки боев в зоне ответственности всех группировок войск Вооруженных сил России еще 1 265 военнослужащих, 23 единицы тяжелой бронетехники и другое вооружение. Об этом говорится в сводке Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Песчаное Харьковской области и разгромили формирования противника в районах семи населенных пунктов Харьковской и Сумской областей. ВСУ потеряли свыше 235 военных. Также противник лишился четырех боевых бронемашин, 10 автомобилей, артиллерийского орудия, станции контрбатарейной борьбы и пяти складов материальных средств.Бойцы группировки "Запад" улучшили тактическое положение, нанеся поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Противник потерял до 190 боевиков, два танка, четыре бронемашины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и два склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли удары по украинским формированиям в районах семи населенных пунктов ДНР. Уничтожены до 180 солдат противника, две бронемашины, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия, две станции контрбатарейной борьбы и три склада материальных средств.Подразделения войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, разгромив украинские формирования в районах семи населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ составили свыше 330 боевиков, восемь боевых бронемашин, девять автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Также уничтожена станция РЭБ.Военнослужащие войск "Восток" продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение в районах семи населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Киев потерял более 280 военнослужащих, две бронемашины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение и разгромили формирования ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 50 боевиков, бронемашина, пять автомобилей, три станций РЭБ и склад материальных средств.

