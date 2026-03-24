Где в Крыму сильнее всего подешевели номера в отелях - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Где в Крыму сильнее всего подешевели номера в отелях
Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Светлогорск в Калининградской области, где ценовое снижение составило 21% по сравнению с мартом прошлого года. На втором месте – Владимир, а на третьем – Ессентуки – снижение цен на 19% и 17% соответственно.
В Светлогорске средняя цена за номер составляет 3103 рублей, во Владимире – 3856, в Ессентуках – 2439 рублей.

В Феодосии в среднем стоимость ночевки в отеле снизилась на 12% – до 2425 рублей. При этом чаще всего туристы останавливаются в этом городе на 6 ночей.

Кроме того, в рейтинг вошли Джубга – 3055 рублей, Новороссийск – 3832, Кисловодск – 3831.
Замыкают десятку лидеров Горячий Ключ, где за суточное размещение в среднем просят 2430 рублей, Минеральные Воды, с ценой в 3426 рубля и Сочи – 3390 рублей.
Севастополь и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в марте 2026 года, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха
Посмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым
Отдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит
 
09:28Новости Севастополя: на месте взрыва в жилом доме ищут пострадавших
09:08Путин подписал закон о расширении периода трудового стажа для крымчан
08:32Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
08:29Бакланы уничтожают рыбу в водоемах Крыма – что говорят эксперты
08:21Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
08:14Война с Китаем уже началась: что остановит Трампа от продолжения конфликта в Иране
08:09Крымский мост сейчас - обстановка к утру вторника
08:01Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю
07:38Три воздушные цели уничтожены над Севастополем
07:2355 беспилотников сбили над Крымом и еще семью регионами
07:15В Севастополе объявлена воздушная тревога
07:10Где в Крыму сильнее всего подешевели номера в отелях
06:46В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:41Покупают себе спокойствие: как долго будут расти цены на жилье в Крыму и Севастополе
06:23Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 66 военных
06:03В Севастополе прогремел взрыв в доме – есть погибшие
05:49В Севастополе военные отразили воздушную атаку
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 24 марта
23:22Киев столкнется с новыми условиями: заседание Совбеза ООН по Украине
Лента новостейМолния