Где в Крыму сильнее всего подешевели номера в отелях
Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Феодосия вошла в десятку лидеров среди курортов, где наиболее существенно снизилась средняя цена проживания в марте. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первом месте Светлогорск в Калининградской области, где ценовое снижение составило 21% по сравнению с мартом прошлого года. На втором месте – Владимир, а на третьем – Ессентуки – снижение цен на 19% и 17% соответственно.В Светлогорске средняя цена за номер составляет 3103 рублей, во Владимире – 3856, в Ессентуках – 2439 рублей.Кроме того, в рейтинг вошли Джубга – 3055 рублей, Новороссийск – 3832, Кисловодск – 3831.Замыкают десятку лидеров Горячий Ключ, где за суточное размещение в среднем просят 2430 рублей, Минеральные Воды, с ценой в 3426 рубля и Сочи – 3390 рублей.Севастополь и Ялта вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в марте 2026 года, выяснили ранее аналитики Твил.Ру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыхаПосмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовымОтдых в отелях Крыма – куда едут туристы в марте и сколько это стоит
