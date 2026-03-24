Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/fsb-zaderzhala-v-moskve-inostrantsa-s-posylkoy-s-504-bombami-1154565246.html
ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами
В Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. Об... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T10:13
2026-03-24T10:49
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
москва
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/18/1154569385_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9450d70227fd6b202341b21b95facc17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. Об этом сообщили в ФСБ РФ.Отмечается, что по заданию куратора он получил в одной из транспортно-логистических компаний в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем специзделия под видом гуманитарной помощи должны были быть направлены в воинские части в зоне СВО.По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности.
В Москве ФСБ задержала иностранца с 504 бомбами под видом стелек

10:13 24.03.2026 (обновлено: 10:49 24.03.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

"В Москве задержан гражданин иностранного государства, 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки на территорию Российской Федерации средств поражения из Польши транзитом через Республику Беларусь", - цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что по заданию куратора он получил в одной из транспортно-логистических компаний в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем специзделия под видом гуманитарной помощи должны были быть направлены в воинские части в зоне СВО.
По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности.
Ранее севастополец по заданию Киева намеревался подорвать автомобиль высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Кроме того, фигурант собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику.
Также в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
