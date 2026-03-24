ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами
ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами - РИА Новости Крым, 24.03.2026
ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами
В Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. Об... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T10:13
2026-03-24T10:13
2026-03-24T10:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. Об этом сообщили в ФСБ РФ.Отмечается, что по заданию куратора он получил в одной из транспортно-логистических компаний в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем специзделия под видом гуманитарной помощи должны были быть направлены в воинские части в зоне СВО.По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности.Ранее севастополец по заданию Киева намеревался подорвать автомобиль высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Кроме того, фигурант собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику.Также в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт, организованный спецслужбами Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики задержали 18-летнюю жительницу ДНР за госизменуТеракт предотвращен на Урале - куратор взорвал диверсанта при задержании Жителю Фороса грозит 5 лет за призыв убивать русских
Предотвращение серии терактов в Москве и области
Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о предотвращении серии терактов в Москве и Московской области
2026-03-24T10:13
ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
2026-03-24T10:13
ФСБ задержала в Москве иностранца с посылкой с 504 бомбами
В Москве ФСБ задержала иностранца с 504 бомбами под видом стелек
10:13 24.03.2026 (обновлено: 10:49 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Москве задержан иностранец, получивший посылку с более чем 500 бомбами, закамуфлированными под стельки для обуви. Их планировали переправить в зону СВО. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
"В Москве задержан гражданин иностранного государства, 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки на территорию Российской Федерации средств поражения из Польши транзитом через Республику Беларусь", - цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что по заданию куратора он получил в одной из транспортно-логистических компаний в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем специзделия под видом гуманитарной помощи должны были быть направлены в воинские части в зоне СВО.
По заключению специалистов-взрывотехников ФСБ России, мощность каждого взрывного устройства составляет 1,5 г в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении стелек к источнику питания и предназначена для отрыва части конечности.
Ранее севастополец по заданию Киева намеревался подорвать автомобиль
высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений Минобороны России. Кроме того, фигурант собирал данные о российских военных объектах и военнослужащих с целью оказания помощи противнику.
Также в здании Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю был предотвращен теракт
, организованный спецслужбами Украины.
