Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк
Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг, что в регионе объявлена обязательная эвакуация жителей из-за угрозы подтопления и холеры. Об этом он... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T12:43
2026-03-24T12:43
2026-03-24T12:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг, что в регионе объявлена обязательная эвакуация жителей из-за угрозы подтопления и холеры. Об этом он предупредил в своем Telegram-канале.Распространяемый в сети "указ" - грубо сделанная подделка, подчеркнул губернатор, указав на несоответствия формулировок, стилистики официальных документов и порядка принятия решений. В сети регулярно распространяется недостоверная информация о ситуации в российском приграничье. 17 февраля Сальдо заявлял, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.
херсонская область, фейк, владимир сальдо, новости, новые регионы россии, общество
Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк
Сальдо опроверг "указ" об эвакуации в Херсонской области из-за угрозы подтопления и холеры