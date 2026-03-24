Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк - РИА Новости Крым, 24.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг, что в регионе объявлена обязательная эвакуация жителей из-за угрозы подтопления и холеры. Об этом он предупредил в своем Telegram-канале.Распространяемый в сети "указ" - грубо сделанная подделка, подчеркнул губернатор, указав на несоответствия формулировок, стилистики официальных документов и порядка принятия решений. В сети регулярно распространяется недостоверная информация о ситуации в российском приграничье. 17 февраля Сальдо заявлял, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.

