Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг, что в регионе объявлена обязательная эвакуация жителей из-за угрозы подтопления и холеры. Об этом он... РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг, что в регионе объявлена обязательная эвакуация жителей из-за угрозы подтопления и холеры. Об этом он предупредил в своем Telegram-канале.Распространяемый в сети "указ" - грубо сделанная подделка, подчеркнул губернатор, указав на несоответствия формулировок, стилистики официальных документов и порядка принятия решений. В сети регулярно распространяется недостоверная информация о ситуации в российском приграничье. 17 февраля Сальдо заявлял, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.
Сальдо опроверг "указ" об эвакуации в Херсонской области из-за угрозы подтопления и холеры

© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСальдо опроверг фейк об эвакуации в Херсонской области из-за угрозы подтопления и холеры
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опроверг, что в регионе объявлена обязательная эвакуация жителей из-за угрозы подтопления и холеры. Об этом он предупредил в своем Telegram-канале.
Распространяемый в сети "указ" - грубо сделанная подделка, подчеркнул губернатор, указав на несоответствия формулировок, стилистики официальных документов и порядка принятия решений.
"Никаких указов об обязательной эвакуации в Херсонской области не издавалось. Гидрологическая и эпидемиологическая обстановка стабильная — угроз подтопления и холеры нет.
В сети регулярно распространяется недостоверная информация о ситуации в российском приграничье. 17 февраля Сальдо заявлял, что распространяемый в интернете якобы подписанный им "указ" о раздаче генераторов местному населению в связи с перебоями электроснабжения является вражеской дезинформацией.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
