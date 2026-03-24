https://crimea.ria.ru/20260324/eto-nevozmozhno-v-es-soobschili-tyazhelye-dlya-ukrainy-novosti-1154580415.html

Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости

Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости - РИА Новости Крым, 24.03.2026

Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости

Вступление Украины в Европейский союз к январю 2027 года невозможно. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.

2026-03-24T14:52

2026-03-24T14:52

2026-03-24T14:52

украина

европейский союз (ес)

европа

в мире

политика

внешняя политика

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111290/86/1112908664_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_114021f077969d8ef066f3fbfc94959d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Вступление Украины в Европейский союз к январю 2027 года невозможно. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги. Он добавил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к вступлению в Евросоюз и стремятся устранить ее.На прошлой неделе депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что украинский парламент отказывается голосовать за законы по МВФ. По его словам, многие парламентарии считают, что взятые на себя Киевом обязательства способны разрушить экономическую систему страны и бизнес сотен предпринимателей. Он также отметил, что правительство Украины не вовлекало парламент в подписание обязательств с Международным валютным фондом, а теперь вынуждает его голосовать за решения, которые способны уничтожить экономику всего государства.В этот же день в МВФ заявили, что Киев уверил организацию в том, что на Украине все равно повысят налоги для населения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на УкраинеВенгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит УкраинеВ России подняли на смех новые претензии Польши

украина

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европейский союз (ес), европа, в мире, политика, внешняя политика, новости