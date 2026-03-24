Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости
Вступление Украины в Европейский союз к январю 2027 года невозможно. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос. РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Вступление Украины в Европейский союз к январю 2027 года невозможно. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги. Он добавил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к вступлению в Евросоюз и стремятся устранить ее.На прошлой неделе депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что украинский парламент отказывается голосовать за законы по МВФ. По его словам, многие парламентарии считают, что взятые на себя Киевом обязательства способны разрушить экономическую систему страны и бизнес сотен предпринимателей. Он также отметил, что правительство Украины не вовлекало парламент в подписание обязательств с Международным валютным фондом, а теперь вынуждает его голосовать за решения, которые способны уничтожить экономику всего государства.В этот же день в МВФ заявили, что Киев уверил организацию в том, что на Украине все равно повысят налоги для населения.
