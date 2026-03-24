Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости
Вступление Украины в Европейский союз к январю 2027 года невозможно. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос. РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Вступление Украины в Европейский союз к январю 2027 года невозможно. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги. Он добавил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к вступлению в Евросоюз и стремятся устранить ее.На прошлой неделе депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что украинский парламент отказывается голосовать за законы по МВФ. По его словам, многие парламентарии считают, что взятые на себя Киевом обязательства способны разрушить экономическую систему страны и бизнес сотен предпринимателей. Он также отметил, что правительство Украины не вовлекало парламент в подписание обязательств с Международным валютным фондом, а теперь вынуждает его голосовать за решения, которые способны уничтожить экономику всего государства.В этот же день в МВФ заявили, что Киев уверил организацию в том, что на Украине все равно повысят налоги для населения.
Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости

14:52 24.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС и Украины в Брюсселе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Вступление Украины в Европейский союз к январю 2027 года невозможно. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения союза Марта Кос.

"Я думаю, все люди в этой комнате понимают, что это невозможно, чтобы Украина стала членом ЕС 1 января 2027 года", - цитирует евродепутата РИА Новости.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддастся на шантаж, не пустит Украину в ЕС и не будет отправлять ей деньги. Он добавил, что украинские власти рассматривают Венгрию как препятствие на пути к вступлению в Евросоюз и стремятся устранить ее.
На прошлой неделе депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Игорь Фрис заявил, что украинский парламент отказывается голосовать за законы по МВФ. По его словам, многие парламентарии считают, что взятые на себя Киевом обязательства способны разрушить экономическую систему страны и бизнес сотен предпринимателей. Он также отметил, что правительство Украины не вовлекало парламент в подписание обязательств с Международным валютным фондом, а теперь вынуждает его голосовать за решения, которые способны уничтожить экономику всего государства.
В этот же день в МВФ заявили, что Киев уверил организацию в том, что на Украине все равно повысят налоги для населения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп назвал Зеленского препятствием к миру на Украине
Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
В России подняли на смех новые претензии Польши
 
15:57В Крыму стали реже болеть туберкулезом
15:49Конфликт на Украине может продлиться еще три года – Зеленский
15:34МАГАТЭ инициирует переговоры о перемирии в районе ЗАЭС
15:19В России разрабатывают новые вакцины против туберкулеза
14:52Это невозможно: в ЕС сообщили тяжелые для Украины новости
14:46Водителей пока не будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО
14:36Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
14:34Сотрудникам ЧОПов разрешили применять боевое оружие для борьбы с дронами
14:24В армии России подготовят 70 тысяч операторов БПЛА в 2026 году
13:59Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе 0:34
13:56Крымчан пригласили принять участие в конкурсе программирования от "Сбера"
13:54Госдума ужесточила наказание за одобрение геноцида советского народа
13:44В Крыму на стене памяти в "Концлагере "Красный" появится 10 новых имен
13:36Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержки
13:31Кого из лидеров стран Москва пригласила на Парад Победы – заявление Кремля
13:25В Кремле сделали заявление о выборах на Украине
13:20В Крыму на 17 процентов выросла заработная плата
12:58Горят танки и броневики: армия России уничтожает боевиков и технику ВСУ
12:48Взрыв в доме в Севастополе - власти приступили к оценке ущерба
12:43Эвакуация из-за угрозы подтопления и холеры на Херсонщине – фейк
Лента новостейМолния