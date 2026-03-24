Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
Еще четыре беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили еще четыре беспилотника - Минобороны

14:36 24.03.2026 (обновлено: 14:41 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Новая попытка атаки ВСУ на Крым отражена во вторник в первой половине дня. Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.
"24 марта в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре - над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Кроме того, еще семь БПЛА сбили над Белгородской области, шесть - над Брянской, два - над Курской и один - над Ростовской областями, добавили в оборонном ведомстве.
В течение ночи над полуостровом, Черным морем и еще семью российскими регионами сбили 55 дронов.
В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Над северной стороной города военные уничтожили одну воздушную цель. Утром в городе повторно включили сирены – было сбито еще три воздушных цели.
