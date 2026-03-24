Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
Новая попытка атаки ВСУ на Крым отражена во вторник в первой половине дня. Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника.
2026-03-24T14:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Новая попытка атаки ВСУ на Крым отражена во вторник в первой половине дня. Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, еще семь БПЛА сбили над Белгородской области, шесть - над Брянской, два - над Курской и один - над Ростовской областями, добавили в оборонном ведомстве.В течение ночи над полуостровом, Черным морем и еще семью российскими регионами сбили 55 дронов.В ночь на вторник в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Над северной стороной города военные уничтожили одну воздушную цель. Утром в городе повторно включили сирены – было сбито еще три воздушных цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:36 24.03.2026 (обновлено: 14:41 24.03.2026)