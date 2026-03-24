Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК
Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК
Следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю продолжают устанавливать обстоятельства обрушения... РИА Новости Крым, 24.03.2026
2026-03-24T18:52
2026-03-24T18:52
2026-03-24T19:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю продолжают устанавливать обстоятельства обрушения многоквартирного дома в Севастополе. О ходе расследования рассказали в СК.Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".И подчеркнули, что в связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют, также отметили в ведомстве.Следствием назначены 15 экспертиз, в качестве потерпевших и свидетелей допрошены свыше 20 человек, проведено несколько обысков, жители разрушенных квартир признаются потерпевшими, осматриваются соседние строения с целью сбора доказательственной базы и поиска вещественных доказательств. Ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым.В Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, происшествия, взрывчатка, следком крыма и севастополя, взрыв, взрыв в жилом доме в севастополе
Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК
Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – в СК рассказали подробности
18:52 24.03.2026 (обновлено: 19:13 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю продолжают устанавливать обстоятельства обрушения многоквартирного дома в Севастополе. О ходе расследования рассказали в СК.
Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".
"Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В результате чрезвычайного происшествия погибла 50-летняя хозяйка квартиры, четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет получили различные травмы и находятся в больницах, 20-летний сын числится пропавшим без вести", – проинформировали в СК.
И подчеркнули, что в связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют, также отметили в ведомстве.
Следствием назначены 15 экспертиз, в качестве потерпевших и свидетелей допрошены свыше 20 человек, проведено несколько обысков, жители разрушенных квартир признаются потерпевшими, осматриваются соседние строения с целью сбора доказательственной базы и поиска вещественных доказательств. Ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым.
В Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14
на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла
, она была матерью пятерых детей
. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
