Эпицентр взрыва в доме в Севастополе находился на балконе – СК

Следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю продолжают устанавливать обстоятельства обрушения...

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю продолжают устанавливать обстоятельства обрушения многоквартирного дома в Севастополе. О ходе расследования рассказали в СК.Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".И подчеркнули, что в связи с тем, что газовое оборудование в квартире не повреждено, у следствия нет оснований считать причиной происшествия утечку бытового газа. Кроме того, признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют, также отметили в ведомстве.Следствием назначены 15 экспертиз, в качестве потерпевших и свидетелей допрошены свыше 20 человек, проведено несколько обысков, жители разрушенных квартир признаются потерпевшими, осматриваются соседние строения с целью сбора доказательственной базы и поиска вещественных доказательств. Ход расследования уголовного дела поставлен на личный контроль руководителем Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым.В Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

