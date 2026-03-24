https://crimea.ria.ru/20260324/dlya-boytsov-rosgvardii-i-ikh-rodnykh-utverzhdeny-novye-mery-sotspodderzhki-1154576042.html
Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержки
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер социальной поддержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде... РИА Новости Крым, 24.03.2026
государственная дума рф
закон и право
новости
вячеслав володин
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139078365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7057ea235b7eb1577e5caf0af4622600.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/17/1139078365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efbf330d63806daf8b0679ac5d8727c3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Родственники получивших ранение росгвардейцев смогут бесплатно проехать к месту их лечения
13:36 24.03.2026 (обновлено: 13:37 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер социальной поддержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.
Изменения внесут в ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Авторами поправок стали председатель ГД Вячеслав Володин и лидеры всех фракций, отмечается на сайте Госдумы.
"В соответствии с документом право на безвозмездный проезд от места жительства до госпиталя или иного места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно смогут получить два близких родственника — члена семьи бойца", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас такая возможность уже есть у родных военнослужащих и добровольцев.
Как отметил Володин, система норм постоянно совершенствуется исходя из потребностей бойцов и их родных.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
