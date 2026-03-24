Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержки - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержки
Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержки
Для бойцов Росгвардии и их родных утверждены новые меры соцподдержки

Родственники получивших ранение росгвардейцев смогут бесплатно проехать к месту их лечения

13:36 24.03.2026 (обновлено: 13:37 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление мер социальной поддержки бойцов Росгвардии и их близких. Речь о бесплатном проезде родственников к месту, где проходит лечение получивший ранение сотрудник ведомства.
Изменения внесут в ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации". Авторами поправок стали председатель ГД Вячеслав Володин и лидеры всех фракций, отмечается на сайте Госдумы.

"В соответствии с документом право на безвозмездный проезд от места жительства до госпиталя или иного места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно смогут получить два близких родственника — члена семьи бойца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас такая возможность уже есть у родных военнослужащих и добровольцев.
Как отметил Володин, система норм постоянно совершенствуется исходя из потребностей бойцов и их родных.
