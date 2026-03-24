Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю

2026-03-24T08:01

СИМФЕРОПОЛЬ,24 мар – РИА Новости Крым. 10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он отметил, что за минувшие дни украинские боевики нанесли удары по студенческому общежитию и почтовому отделению в Белгородской области, атаковали бригаду медиков в Херсонской области, били дронами по жилым кварталам Краснодара и Севастополя, ударили по частным домам в Адыгее. Кроме того, атакам подверглись десятки гражданских автомобилей, в том числе с надписью "Дети".Среди сотен совершенных ВСУ преступлений Мирошник выделил гибель женщин в селе Смородино и ранения студентов в Короче Белгородской области, троих сотрудников медицинской бригады, а также пациентки, получившей ранения в результате удара беспилотника по "скорой помощи" в Новой Каховке Херсонской области, гибель мужчины вследствие удара дрона по частному дому в Севастополе и раненных подростков в Херсонской области.В понедельник стало известно, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области. Кроме того, ранее в Скадовском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал детский сад "Солнышко".

