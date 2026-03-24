Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю
Более 130 мирных россиян ранены и 14 погибли от атак ВСУ за неделю
08:01 24.03.2026 (обновлено: 08:04 24.03.2026)
Атака ВСУ на Белгород
СИМФЕРОПОЛЬ,24 мар – РИА Новости Крым. 10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 16 по 22 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 133 мирных жителя: ранены 119 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, погибли 14 человек. Всего же по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 2961 боеприпасов", - рассказал Родион Мирошник.
Он отметил, что за минувшие дни украинские боевики нанесли удары по студенческому общежитию и почтовому отделению в Белгородской области, атаковали бригаду медиков в Херсонской области, били дронами по жилым кварталам Краснодара и Севастополя, ударили по частным домам в Адыгее. Кроме того, атакам подверглись десятки гражданских автомобилей, в том числе с надписью "Дети".
Среди сотен совершенных ВСУ преступлений Мирошник выделил гибель женщин в селе Смородино и ранения студентов в Короче Белгородской области, троих сотрудников медицинской бригады, а также пациентки, получившей ранения в результате удара беспилотника по "скорой помощи" в Новой Каховке Херсонской области, гибель мужчины вследствие удара дрона по частному дому в Севастополе и раненных подростков в Херсонской области.
В понедельник стало известно, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области. Кроме того, ранее в Скадовском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал детский сад "Солнышко".
