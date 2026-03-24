Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю
Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю
10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым РИА Новости Крым, 24.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ,24 мар – РИА Новости Крым. 10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он отметил, что за минувшие дни украинские боевики нанесли удары по студенческому общежитию и почтовому отделению в Белгородской области, атаковали бригаду медиков в Херсонской области, били дронами по жилым кварталам Краснодара и Севастополя, ударили по частным домам в Адыгее. Кроме того, атакам подверглись десятки гражданских автомобилей, в том числе с надписью "Дети".Среди сотен совершенных ВСУ преступлений Мирошник выделил гибель женщин в селе Смородино и ранения студентов в Короче Белгородской области, троих сотрудников медицинской бригады, а также пациентки, получившей ранения в результате удара беспилотника по "скорой помощи" в Новой Каховке Херсонской области, гибель мужчины вследствие удара дрона по частному дому в Севастополе и раненных подростков в Херсонской области.В понедельник стало известно, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области. Кроме того, ранее в Скадовском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал детский сад "Солнышко".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ снова атакуют Краснодар - что известноВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской областиБоевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю

Более 130 мирных россиян ранены и 14 погибли от атак ВСУ за неделю

08:01 24.03.2026 (обновлено: 08:04 24.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ,24 мар – РИА Новости Крым. 10 детей получили ранения от атак ВСУ за минувшую неделю. Всего в списке пострадавших с 16 по 22 марта более 130 мирных жителей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 16 по 22 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 133 мирных жителя: ранены 119 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, погибли 14 человек. Всего же по гражданским объектам на российской территории ВСУ выпустили не менее 2961 боеприпасов", - рассказал Родион Мирошник.
Он отметил, что за минувшие дни украинские боевики нанесли удары по студенческому общежитию и почтовому отделению в Белгородской области, атаковали бригаду медиков в Херсонской области, били дронами по жилым кварталам Краснодара и Севастополя, ударили по частным домам в Адыгее. Кроме того, атакам подверглись десятки гражданских автомобилей, в том числе с надписью "Дети".
Среди сотен совершенных ВСУ преступлений Мирошник выделил гибель женщин в селе Смородино и ранения студентов в Короче Белгородской области, троих сотрудников медицинской бригады, а также пациентки, получившей ранения в результате удара беспилотника по "скорой помощи" в Новой Каховке Херсонской области, гибель мужчины вследствие удара дрона по частному дому в Севастополе и раненных подростков в Херсонской области.
В понедельник стало известно, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области. Кроме того, ранее в Скадовском округе Херсонской области украинский беспилотник атаковал детский сад "Солнышко".
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ снова атакуют Краснодар - что известно
ВСУ бьют по авто и предприятиям: 7 человек ранены в Белгородской области
Боевики ВСУ атаковали авто "Почты Таврии" в Запорожской области
 
09:28Новости Севастополя: на месте взрыва в жилом доме ищут пострадавших
09:08Путин подписал закон о расширении периода трудового стажа для крымчан
08:32Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
08:29Бакланы уничтожают рыбу в водоемах Крыма – что говорят эксперты
08:21Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе
08:14Война с Китаем уже началась: что остановит Трампа от продолжения конфликта в Иране
08:09Крымский мост сейчас - обстановка к утру вторника
08:01Десять детей ранены от атак ВСУ за неделю
07:38Три воздушные цели уничтожены над Севастополем
07:2355 беспилотников сбили над Крымом и еще семью регионами
07:15В Севастополе объявлена воздушная тревога
07:10Где в Крыму сильнее всего подешевели номера в отелях
06:46В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
06:41Покупают себе спокойствие: как долго будут расти цены на жилье в Крыму и Севастополе
06:23Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 66 военных
06:03В Севастополе прогремел взрыв в доме – есть погибшие
05:49В Севастополе военные отразили воздушную атаку
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 24 марта
23:22Киев столкнется с новыми условиями: заседание Совбеза ООН по Украине
Лента новостейМолния