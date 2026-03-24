Более ста волонтеров ликвидируют последствия взрыва в Севастополе

В Севастополе на месте взрыва на улице Павла Корчагина работают около ста волонтеров, квартиры обследуют специалисты "Севастопольгаза", чтобы оперативно вернуть

2026-03-24T21:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на месте взрыва на улице Павла Корчагина работают около ста волонтеров, квартиры обследуют специалисты "Севастопольгаза", чтобы оперативно вернуть газ в жилища людей. Об этом сообщил вечером во вторник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас на месте продолжает работать "Севастопольгаз" – специалисты предприятия будут работать всю ночь, включать газ в тех квартирах, где это возможно."Многие жильцы после бессонной ночи, работы с комиссией, органами, уехали отдохнуть. Без жильцов работы в их квартирах не ведутся. На месте находится полиция и следит за порядком", – подчеркнул глава региона.Также губернатор рассказал, что некоторые жильцы потеряли своих питомцев, которые от испуга могли убежать. Так, сейчас ищут большого рыжего мейнкуна по кличке Зевс.Как сообщили РИА Новости Крым в прокуратуре Севастополя, в каждом из поврежденных домов на улице Павла Корчагина – по 100 квартир. Сколько из них пострадали, выясняют эксперты. Работы ведутся во взаимодействии с сотрудниками надзорного ведомства и под их контролем.В Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Расследование дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

