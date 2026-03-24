Более ста волонтеров ликвидируют последствия взрыва в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на месте взрыва на улице Павла Корчагина работают около ста волонтеров, квартиры обследуют специалисты "Севастопольгаза", чтобы оперативно вернуть газ в жилища людей. Об этом сообщил вечером во вторник губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, сейчас на месте продолжает работать "Севастопольгаз" – специалисты предприятия будут работать всю ночь, включать газ в тех квартирах, где это возможно."Многие жильцы после бессонной ночи, работы с комиссией, органами, уехали отдохнуть. Без жильцов работы в их квартирах не ведутся. На месте находится полиция и следит за порядком", – подчеркнул глава региона.Также губернатор рассказал, что некоторые жильцы потеряли своих питомцев, которые от испуга могли убежать. Так, сейчас ищут большого рыжего мейнкуна по кличке Зевс.Как сообщили РИА Новости Крым в прокуратуре Севастополя, в каждом из поврежденных домов на улице Павла Корчагина – по 100 квартир. Сколько из них пострадали, выясняют эксперты. Работы ведутся во взаимодействии с сотрудниками надзорного ведомства и под их контролем.В Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Расследование дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе на месте взрыва на улице Павла Корчагина работают около ста волонтеров, квартиры обследуют специалисты "Севастопольгаза", чтобы оперативно вернуть газ в жилища людей. Об этом сообщил вечером во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Спасибо нашим добровольцам. Порядка ста волонтеров приехали на место, задач хватило всем. Те, кто имеет опыт работы с подобными разрушениями, помогали спасателям расчищать завалы. Парни-волонтеры помогали разбирать выбитые оконные рамы. Их место сразу затягивали пленкой", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас на месте продолжает работать "Севастопольгаз" – специалисты предприятия будут работать всю ночь, включать газ в тех квартирах, где это возможно.
"Многие жильцы после бессонной ночи, работы с комиссией, органами, уехали отдохнуть. Без жильцов работы в их квартирах не ведутся. На месте находится полиция и следит за порядком", – подчеркнул глава региона.
Также губернатор рассказал, что некоторые жильцы потеряли своих питомцев, которые от испуга могли убежать. Так, сейчас ищут большого рыжего мейнкуна по кличке Зевс.
Как сообщили РИА Новости Крым в прокуратуре Севастополя, в каждом из поврежденных домов на улице Павла Корчагина – по 100 квартир. Сколько из них пострадали, выясняют эксперты. Работы ведутся во взаимодействии с сотрудниками надзорного ведомства и под их контролем.
В Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. Установлено, что эпицентр трагедии находился на балконе квартиры, расположенной на первом этаже дома. В обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Расследование дела взял на контроль глава российского следствия Александр Бастрыкин. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства".
