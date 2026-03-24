Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе

Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.03.2026

Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" рядовому Сергею Ярашеву, который на протяжении 68 дней в одиночку держал оборону в районе... РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T13:59

2026-03-24T13:59

2026-03-24T14:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" рядовому Сергею Ярашеву, который на протяжении 68 дней в одиночку держал оборону в районе Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Рядовой 51-й гвардейской общевойсковой армии Сергей Ярашев, выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении, проявил мужество и героизм в ходе штурма и завладения стратегически важным опорным пунктом формирований ВСУ. Будучи отрезанным от основных сил своего подразделения, в течение двух месяцев продолжал выполнять поставленную задачу по предоставлению разведывательных данных о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ. В итоге бойца удалось эвакуировать, но врачам пришлось ампутировать ему обе ступни.11 марта президент России Владимир Путин присвоил Ярашеву звание Героя России. О подвиге бойца российскому лидеру ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин.Министр поблагодарил солдата за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея.Военнослужащий получает все необходимое лечение, далее предстоит реабилитация и протезирование, добавили в ведомстве.Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что Сергей Ярашев получит за свой подвиг премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Белоусов вручает "Золотую Звезду" Героя России бойцу Сергею Ярашеву Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России бойцу Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в ДНР. 2026-03-24T13:59 true PT0M34S

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, герои сво, герои россии, андрей белоусов, вооруженные силы россии, награды, новости, видео