Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе
Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" рядовому Сергею Ярашеву, который на протяжении 68 дней в одиночку держал оборону в районе...
2026-03-24T13:59
2026-03-24T13:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" рядовому Сергею Ярашеву, который на протяжении 68 дней в одиночку держал оборону в районе Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Рядовой 51-й гвардейской общевойсковой армии Сергей Ярашев, выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении, проявил мужество и героизм в ходе штурма и завладения стратегически важным опорным пунктом формирований ВСУ. Будучи отрезанным от основных сил своего подразделения, в течение двух месяцев продолжал выполнять поставленную задачу по предоставлению разведывательных данных о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ. В итоге бойца удалось эвакуировать, но врачам пришлось ампутировать ему обе ступни.11 марта президент России Владимир Путин присвоил Ярашеву звание Героя России. О подвиге бойца российскому лидеру ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин.Министр поблагодарил солдата за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея.Военнослужащий получает все необходимое лечение, далее предстоит реабилитация и протезирование, добавили в ведомстве.Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что Сергей Ярашев получит за свой подвиг премию имени Тиграна Кеосаяна в размере одного миллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов вручил "Золотую Звезду" вдове погибшего под Курском штурмовика33 летчика стали Героями России с начала спецоперацииАксенов: подвиги Героев России – нравственный ориентир для молодежи
Белоусов вручает "Золотую Звезду" Героя России бойцу Сергею Ярашеву
Белоусов вручил "Золотую Звезду" Героя России бойцу Сергею Ярашеву, который 68 дней в одиночку удерживал позиции у Гришино в ДНР.
министерство обороны рф, герои сво, герои россии, андрей белоусов, вооруженные силы россии, награды, новости, видео
Белоусов вручил Звезду Героя России бойцу Ярашеву за подвиг в Донбассе
Белоусов вручил "Золотую Звезду" рядовому Сергею Ярашеву за подвиг в Донбассе
13:59 24.03.2026 (обновлено: 14:29 24.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" рядовому Сергею Ярашеву, который на протяжении 68 дней в одиночку держал оборону в районе Гришино в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Рядовой 51-й гвардейской общевойсковой армии Сергей Ярашев, выполняя боевые задачи на Красноармейском направлении, проявил мужество и героизм в ходе штурма и завладения стратегически важным опорным пунктом формирований ВСУ. Будучи отрезанным от основных сил своего подразделения, в течение двух месяцев продолжал выполнять поставленную задачу по предоставлению разведывательных данных о противнике, отразил несколько атак штурмовых групп ВСУ. В итоге бойца удалось эвакуировать, но врачам пришлось ампутировать ему обе ступни.
11 марта президент России Владимир Путин присвоил Ярашеву звание Героя России
. О подвиге бойца российскому лидеру ранее рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" военнослужащему – участнику специальной военной операции рядовому Сергею Ярашеву, проходящему лечение в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского", - говорится в сообщении Минобороны.
Министр поблагодарил солдата за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея.
Военнослужащий получает все необходимое лечение, далее предстоит реабилитация и протезирование, добавили в ведомстве.
Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о том, что Сергей Ярашев получит за свой подвиг премию имени Тиграна Кеосаяна
в размере одного миллиона рублей.
