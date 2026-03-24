Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в Севастополе

2026-03-24T18:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Руководитель ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев доложит Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о ходе расследования дела по факту взрыва в жилом доме Севастополя. Об этом сообщает Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.Работниками прокуратуры города Севастополя организован выездной прием граждан и их представителей в медицинских учреждениях, жильцов, находящихся в пункте временного размещения, и других граждан, проживающих в поврежденных домах. Прокуроры держат на контроле ситуацию с соблюдением прав пострадавших, а также родственников погибшей, в том числе достаточность оказываемой им медицинской помощи и принимаемых мер социальной поддержки, проинформировали в надзорном ведомстве. Основная задача – обеспечить оказание людям всесторонней помощи, подчеркнули в прокуратуре. Кроме того, в рамках поставленного прокуратурой на контроль расследования уголовного дела проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление конкретных причин и обстоятельств случившегося. Ситуация находится на личном контроле руководства прокуратуры города.В Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

