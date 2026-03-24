Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в Севастополе - РИА Новости Крым, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260324/bastrykinu-dolozhat-o-rassledovanii-dela-po-faktu-vzryva-v-sevastopole-1154588950.html
Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту взрыва в Севастополе
2026-03-24T18:23
2026-03-24T18:49
новости севастополя
севастополь
александр бастрыкин
владимир терентьев
взрыв в жилом доме в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
18:23 24.03.2026 (обновлено: 18:49 24.03.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Руководитель ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев доложит Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о ходе расследования дела по факту взрыва в жилом доме Севастополя. Об этом сообщает Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации.
"Председателю Следственного комитета России Бастрыкину А.И. руководителем ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьевым В.Н. будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту происшествия в одном из жилых домов в городе Севастополе", – сказано в сообщении.
Работниками прокуратуры города Севастополя организован выездной прием граждан и их представителей в медицинских учреждениях, жильцов, находящихся в пункте временного размещения, и других граждан, проживающих в поврежденных домах. Прокуроры держат на контроле ситуацию с соблюдением прав пострадавших, а также родственников погибшей, в том числе достаточность оказываемой им медицинской помощи и принимаемых мер социальной поддержки, проинформировали в надзорном ведомстве. Основная задача – обеспечить оказание людям всесторонней помощи, подчеркнули в прокуратуре. Кроме того, в рамках поставленного прокуратурой на контроль расследования уголовного дела проводятся необходимые процессуальные мероприятия, направленные на установление конкретных причин и обстоятельств случившегося. Ситуация находится на личном контроле руководства прокуратуры города.
В Севастополе в ночь на вторник прогремел взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина. Взрывная волна серьезно повредила и дом напротив – № 20. Одна женщина погибла, она была матерью пятерых детей. Четыре ее дочки пострадали при ЧП, 20-летний сын числится пропавшим без вести. В больницах находятся 12 севастопольцев, среди них – трое детей. Пострадали от 30 до 60 квартир. Людей эвакуировали. На месте в течение дня работали экстренные службы и правоохранители. Специалисты уже провели первичное обследование – версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольАлександр БастрыкинВладимир ТерентьевВзрыв в жилом доме в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
