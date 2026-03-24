https://crimea.ria.ru/20260324/baklany-unichtozhayut-rybu-v-vodoemakh-kryma--chto-govoryat-eksperty-1154547236.html

Бакланы уничтожают рыбу в водоемах Крыма – что говорят эксперты

2026-03-24T08:29

птицы крыма

рыба

мнения

рыбоводство

водоемы

эксклюзивы риа новости крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111763/09/1117630922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0117e13819d7203dc139112a2178fbd9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские рыбоводческие хозяйства столкнулись с большой проблемой, имя которой – большой баклан. По словам представителей отрасли, популяция птицы растет и морской пернатый хищник уничтожает рыбу и рыбопосадочный материал. О том, каков размах проблемы, можно ли справиться с ней силами самих рыбоводов и что предпринимают профильные ведомства – в материале РИА Новости Крым.Проблема рыбоводов"Бакланы уничтожают полностью весь рыбопосадочный материал и рыбу, которой до года. Мы не знаем, что делать – это просто экологическая катастрофа. Руки опускаются заниматься дальше аквакультурой", – делится своей бедой глава одного из крупных крестьянско-фермерских хозяйств в Сакском районе Крыма Андрей Безух.По его словам, проблема существует несколько лет, но в последнюю зиму положение усугубилось. Все потому, что популяция птиц быстро увеличивается. При этом острее всего вопрос стоит для хозяйств, расположенных вблизи побережья. Баклан уничтожает карпа, осетра, форель и другую аквакультуру в здешних крупных хозяйствах. В свою очередь, рыбоводы, чьи пруды расположены вдали от моря, с такой проблемой сталкиваются не всегда."За все рыбоводческие хозяйства я отвечать не имею права. Но конкретно у нас, так как мы находимся в отдалении от морской глади, такой проблемы не было вообще никогда. Сталкивались с хищниками – цапля, аист. Но массового характера и это не имеет", – отмечает глава одного из личных подсобных хозяйств по разведению форели в южнобережных горах Сергей Милокумов.В чем еще опасностьКак поясняют в республиканском минсельхозе, проблема негативного влияния синантропных птиц на сельское хозяйство действительно очень серьезная. При этом ощутимый экономический урон наносит не только большой баклан.Серая ворона – всеядный хищник, способный расклевать и съесть за один день до 600 граммов фруктов. Скворцы – большие любители ягод, которые в среднем повреждают 10,5% урожая плодово-ягодных. А все они вместе – еще и переносчики инфекций, которые легко передают домашней птице и скоту. И все же главное бедствие рыбоводов – именно большой баклан."Ситуация в последние годы обострилась настолько, что рыбоводческие хозяйства вынужденно теряют до 15 тонн за сезон. Взрослый баклан в период выкармливания птенцов ловит в день по два килограмма рыбы. Крупная колония птиц потребляет несколько сот килограммов рыбы в день. Помимо рыбы, бакланы поедают мальков рыб, а количество птиц на данный момент действительно портит баланс природных сил и влияет на хозяйственную рыбоводную деятельность", – констатируют специалисты профильного министерства.Еще массовое гнездование бакланов вредит прибрежным лесам, подчеркивают в минсельхозе. Помет птиц содержит аммиак и делает почву непригодной, деревья засыхают, а экосистема водоемов разрушается. Влияние чаек на сельское хозяйство и экосистемы оценивается неоднозначно, но потенциальные риски тоже существуют.Как решать проблему"Прежде всего проблема касается крупных хозяйств. Баклан выбирает большие пруды, там, где его невозможно достать. И – совершенно верно – он также уничтожает посадки. Мы неоднократно поднимали эту тему, я связывался с коллегами из Ростова – там есть практика Краснодарского края, где разрешили отстрел на водоемах, определенных под развитие аквакультуры", – продолжает тему Андрей Безух.Фермер подчеркивает: речь в данном случае должна идти о строго определенном перечне прудов и хозяйств, которые в первую очередь ставят своей задачей не коммерцию, а сохранение и развитие аквакультуры. С соответствующей инициативой фермер выходил на Минсельхоз. По его словам, понимание всей серьезности темы в ведомстве есть. В свою очередь министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк также констатирует, что решение лежит в регуляции численности популяции.По его словам, сейчас минэкологии готовит обращение на федеральный уровень с запросом корректировок нормативной документации. Однако этот путь небыстрый и пока мера борьбы одна: птиц пытаются пугать. Вот только это помогает мало: большой баклан – птица умная и давно научилась игнорировать чучела и любые другие средства отпугивания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море наращивают популяцию белугиКрым и новые регионы начнут совместное развитие рыбоводческого хозяйстваЖивое серебро в холодной воде: в Крыму наращивают производство форели

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

