Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 66 военных
06:23 24.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 66 военных погибли при крушении военно-транспортного самолета C-130 в Колумбии. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
В понедельник военно-транспортный самолет Hercules ВВС Колумбии, перевозивший военнослужащих, потерпел крушение при взлете в департаменте Путумайо. Изначально сообщалось, что на борту находились 125 человек, не менее 48 из них пострадали и были эвакуированы. Позже стало известно, что всего в самолете было 128 военнослужащих.
"На данный момент подтверждено 66 погибших после авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо. 58 из них - из Национальной армии, 6 - из Воздушно-космических сил Колумбии и 2 - из Национальной полиции", - сообщают колумбийские СМИ.
Причины катастрофы пока не установлены, идет расследование.
