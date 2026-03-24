Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 66 военных

66 военных погибли при крушении военно-транспортного самолета C-130 в Колумбии. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 24.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. 66 военных погибли при крушении военно-транспортного самолета C-130 в Колумбии. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. В понедельник военно-транспортный самолет Hercules ВВС Колумбии, перевозивший военнослужащих, потерпел крушение при взлете в департаменте Путумайо. Изначально сообщалось, что на борту находились 125 человек, не менее 48 из них пострадали и были эвакуированы. Позже стало известно, что всего в самолете было 128 военнослужащих.Причины катастрофы пока не установлены, идет расследование.

