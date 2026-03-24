Аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Севастополе завершены

В Севастополе завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилой пятиэтажке. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 24.03.2026

2026-03-24T10:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилой пятиэтажке. Об этом сообщили в региональном МЧС.По его словам, первое сообщение о возгорании поступило в 23.40 23 марта, уже через десять минут на место прибыли спасатели. Пожару был присвоен третий уровень сложности.Очаг возгорания будет установлен специалистами, предварительно взрыв произошел в той квартире, которая находилась над коммерческим офисом, над пунктом выдачи, уточнил Щедрин.ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов.При этом полностью исключена версия взрыва бытового газа в обрушившейся многоэтажке, добавил губернатор.Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Всего пострадали 13 человек. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз для установления причин происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

