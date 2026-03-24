Аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Севастополе завершены

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме в Севастополе завершены – МЧС
10:27 24.03.2026 (обновлено: 10:49 24.03.2026)
Последствия взрыва в жилой пятиэтажке в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва в жилой пятиэтажке. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"Аварийно-спасательные работы проводились в квартире на 1 этаже, в доме №14. Они завершились в 8 утра. Разбор завалов мы завершили. Сейчас создается комиссия, которая будет обходить квартиры и оценивать ущерб", - сказал журналистам и.о. начальника главного управления МЧС России по Севастополю Владимир Щедрин.
По его словам, первое сообщение о возгорании поступило в 23.40 23 марта, уже через десять минут на место прибыли спасатели. Пожару был присвоен третий уровень сложности.
"23:54 локализация пожара на площади 1000 квадратных метров. В 3 часа ровно полная ликвидация последствий пожара", - сказал собеседник, отметив, что погибший находился в доме №14, именно в той квартире, где проводился разбор завалов.
Очаг возгорания будет установлен специалистами, предварительно взрыв произошел в той квартире, которая находилась над коммерческим офисом, над пунктом выдачи, уточнил Щедрин.
"Точно могу сказать, что выгорело от пожара 10 квартир", - добавил он, уточнив, что всего пострадало от 30 до 60 квартир.
ЧП произошло в ночь на вторник. В 00:29 губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что в доме на улице Павла Корчагина, 14 прогремел взрыв. Произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на 1-м этаже и внутренних перекрытий и конструкций с 1-го по 3-й этажи. В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Люди эвакуированы из двух домов.
При этом полностью исключена версия взрыва бытового газа в обрушившейся многоэтажке, добавил губернатор.
Хозяйка квартиры, где произошел взрыв, погибла, ее сын 2006 года рождения числится без вести пропавшим. Всего пострадали 13 человек.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, назначен комплекс экспертиз для установления причин происшествия.