139 дронов ликвидировали за три часа над Крымом и еще шестью регионами России

Силы российской ПВО вечером во вторник за три часа перехватили и уничтожили 139 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

2026-03-24T23:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Силы российской ПВО вечером во вторник за три часа перехватили и уничтожили 139 беспилотников ВСУ, в том числе над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей и Московского региона, перечислили в российском военном ведомстве.Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на вторник отразили атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы России, уничтожив 55 БПЛА. Ранним утром ВСУ пытались атаковать Севастополь. Днем ударили по больнице в Запорожской области – обошлось без жертв, и били по гражданским авто – ранены пятеро. С 8 до 14 часов вторника уничтожены 20 дронов, в том числе четыре – над Крымом. Вечером ВСУ ударили по Курской области – 13 человек ранены и один погиб.

крым, брянская область, смоленская область, калужская область, новгородская область, ленинградская область, московская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу