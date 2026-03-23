Звездный эксперт отметил в Крыму острую нехватку качественных ресторанов - РИА Новости Крым, 23.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается острая нехватка качественных ресторанов. Такого мнения придерживается телеведущий, шеф-повар и наставник проекта "Прорест" Илья Захаров.Он отметил, что на полуострове можно было бы активно развивать кулинарные привязки к исторической кулинарии – например, царской, работая совместно с музеями."Что самое интересное, они все идут навстречу, готовы предоставить материал в кратчайшее время и его непосредственно предоставляют", - подчеркнул он.В свою очередь основатель и руководитель проекта "Прорест", ресторатор Роман Лужный отметил, что один из ресторанов под его руководством уже начал возрождать на полуострове историческую кухню."Мы проводили много времени в архивах и в Питере, и в Крыму, начали с Воронцовского дворца. Александр Петрович Балинченко (директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника - ред.) нам протянул руку помощи и поддержки, дал доступ к архивам. И мы через гастрономию знакомились с регионом. Это очень интересно: у любого блюда есть несколько критериев: визуал, аромат, вкус продукта, его качество. Мы добавили еще факты истории - где, когда это блюдо потреблялось, кем, на каком великосветском рауте оно было подано. Это популяризация региона страны через гастрономию", - убежден он.

