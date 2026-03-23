Рейтинг@Mail.ru
Звездный эксперт отметил в Крыму острую нехватку качественных ресторанов - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/zvezdnyy-ekspert-otmetil-v-krymu-ostruyu-nekhvatku-kachestvennykh-restoranov-1154483949.html
Звездный эксперт отметил в Крыму острую нехватку качественных ресторанов
новости
александр балинченко
воронцовский дворец
крым
новости крыма
гастротуризм
отдых
отдых в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124110495_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_64826eea2c6bb57825c6f889f1f26283.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124110495_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5d573ca2ec2b362097dd9348eb1fd3d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Звездный эксперт отметил в Крыму острую нехватку качественных ресторанов

08:25 23.03.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанная посуда
Ресторанная посуда - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается острая нехватка качественных ресторанов. Такого мнения придерживается телеведущий, шеф-повар и наставник проекта "Прорест" Илья Захаров.
"В Крыму не хватает очень хороших качественных ресторанов, чтобы встречать большое количество туристов. Рестораны есть, но, безусловно, их хотелось бы все подтянуть, потому что здесь еще непаханое поле и большое количество различных интереснейших продуктов, которые не используются. У нас нет крымской кухни", - сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".
Он отметил, что на полуострове можно было бы активно развивать кулинарные привязки к исторической кулинарии – например, царской, работая совместно с музеями.
"Что самое интересное, они все идут навстречу, готовы предоставить материал в кратчайшее время и его непосредственно предоставляют", - подчеркнул он.
В свою очередь основатель и руководитель проекта "Прорест", ресторатор Роман Лужный отметил, что один из ресторанов под его руководством уже начал возрождать на полуострове историческую кухню.
"Мы проводили много времени в архивах и в Питере, и в Крыму, начали с Воронцовского дворца. Александр Петрович Балинченко (директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника - ред.) нам протянул руку помощи и поддержки, дал доступ к архивам. И мы через гастрономию знакомились с регионом. Это очень интересно: у любого блюда есть несколько критериев: визуал, аромат, вкус продукта, его качество. Мы добавили еще факты истории - где, когда это блюдо потреблялось, кем, на каком великосветском рауте оно было подано. Это популяризация региона страны через гастрономию", - убежден он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
