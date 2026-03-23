Звездный эксперт отметил в Крыму острую нехватку качественных ресторанов
Крыму необходимо делать ставку на историческую кухню – шеф Илья Захаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается острая нехватка качественных ресторанов. Такого мнения придерживается телеведущий, шеф-повар и наставник проекта "Прорест" Илья Захаров.
"В Крыму не хватает очень хороших качественных ресторанов, чтобы встречать большое количество туристов. Рестораны есть, но, безусловно, их хотелось бы все подтянуть, потому что здесь еще непаханое поле и большое количество различных интереснейших продуктов, которые не используются. У нас нет крымской кухни", - сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму"
Он отметил, что на полуострове можно было бы активно развивать кулинарные привязки к исторической кулинарии – например, царской, работая совместно с музеями.
"Что самое интересное, они все идут навстречу, готовы предоставить материал в кратчайшее время и его непосредственно предоставляют", - подчеркнул он.
В свою очередь основатель и руководитель проекта "Прорест", ресторатор Роман Лужный отметил, что один из ресторанов под его руководством уже начал возрождать на полуострове историческую кухню.
"Мы проводили много времени в архивах и в Питере, и в Крыму, начали с Воронцовского дворца. Александр Петрович Балинченко (директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника - ред.) нам протянул руку помощи и поддержки, дал доступ к архивам. И мы через гастрономию знакомились с регионом. Это очень интересно: у любого блюда есть несколько критериев: визуал, аромат, вкус продукта, его качество. Мы добавили еще факты истории - где, когда это блюдо потреблялось, кем, на каком великосветском рауте оно было подано. Это популяризация региона страны через гастрономию", - убежден он.
