Житель Санкт-Петербурга получил 10 лет колонии за убийство в Севастополе
2026-03-23T17:49
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, следком крыма и севастополя, прокуратура города севастополя, убийство
17:23 23.03.2026 (обновлено: 17:49 23.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Житель Санкт-Петербурга приговорен к 10 годам колонии за совершение убийства товарища в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в ночь на 20 июля прошлого года. 73-летний пенсионер из северной столицы гостил у друга детства в частном доме на территории одного из садоводческих товариществ. Во время распития спиртного между ними завязалась ссора, в ходе которой он забил хозяина насмерть.
Утром, спрятав нож на участке, злоумышленник вызвал пострадавшему "скорую помощь", которая констатировала смерть.
"Свою причастность к летальному исходу товарища житель Санкт-Петербурга категорически отрицал Однако во взаимодействии с сотрудниками полиции следователи и следователи-криминалисты СК добыли неопровержимые доказательства совершенного им особо тяжкого преступления", - сообщили в СК.
Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Государственные обвинители убедили коллегию присяжных заседателей в том, что мужчина виновен и не заслуживает снисхождения. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре Севастополя.
Ранее сообщалось, что 45-летняя жительница Феодосии отправится в колонию
за убийство сожителя. В сентябре 2025 года подсудимая у себя дома поссорилась с сожителем и ударила его ножом. В результате мужчина скончался.
