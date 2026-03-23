Житель Санкт-Петербурга получил 10 лет колонии за убийство в Севастополе

2026-03-23T17:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Житель Санкт-Петербурга приговорен к 10 годам колонии за совершение убийства товарища в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России по Крыму и Севастополю. Инцидент произошел в ночь на 20 июля прошлого года. 73-летний пенсионер из северной столицы гостил у друга детства в частном доме на территории одного из садоводческих товариществ. Во время распития спиртного между ними завязалась ссора, в ходе которой он забил хозяина насмерть.Утром, спрятав нож на участке, злоумышленник вызвал пострадавшему "скорую помощь", которая констатировала смерть. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу. Государственные обвинители убедили коллегию присяжных заседателей в том, что мужчина виновен и не заслуживает снисхождения. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, добавили в прокуратуре Севастополя.Ранее сообщалось, что 45-летняя жительница Феодосии отправится в колонию за убийство сожителя. В сентябре 2025 года подсудимая у себя дома поссорилась с сожителем и ударила его ножом. В результате мужчина скончался.

