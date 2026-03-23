Ждать ли возвратных ночных заморозков в Крыму

Ждать ли возвратных ночных заморозков в Крыму - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Ждать ли возвратных ночных заморозков в Крыму

Возвратные заморозки в Крыму этой весной возможны, но маловероятны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС...

2026-03-23T06:22

2026-03-23T06:22

2026-03-23T06:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Возвратные заморозки в Крыму этой весной возможны, но маловероятны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, апрель в Крыму и в целом на юге России также ожидается без минусовых температур, на 0,5-1 градус выше климатической нормы."Поэтому каких-то возвратов пока не вижу. Если что-то на горизонте и появится, то об этом можно будет судить где-то с недельной заблаговременностью, максимум там 5-7 суток вперед. Пока все достаточно благополучно, без возвратов, с устойчивыми положительными температурами", – говорит эксперт.

крым

евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости, погода, погода в крыму, крым, новости крыма, заморозки