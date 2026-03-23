Ждать ли возвратных ночных заморозков в Крыму
Возвратные заморозки в Крыму этой весной возможны, но маловероятны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T06:22
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Возвратные заморозки в Крыму этой весной возможны, но маловероятны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, апрель в Крыму и в целом на юге России также ожидается без минусовых температур, на 0,5-1 градус выше климатической нормы."Поэтому каких-то возвратов пока не вижу. Если что-то на горизонте и появится, то об этом можно будет судить где-то с недельной заблаговременностью, максимум там 5-7 суток вперед. Пока все достаточно благополучно, без возвратов, с устойчивыми положительными температурами", – говорит эксперт.
Возвратные заморозки в Крыму маловероятны – ФОБОС