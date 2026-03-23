Зеленский просит газ у Мозамбика
Зеленский просит газ у Мозамбика - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Зеленский просит газ у Мозамбика
Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу возможность организации газовых поставок на Украину.
2026-03-23T19:09
2026-03-23T19:09
2026-03-23T19:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу возможность организации газовых поставок на Украину. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.Украина столкнулась с дефицитом газа еще в самом начале зимы. Текущий отопительный сезон в стране сократили на один месяц. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призывал граждан Украины уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.Совокупная действующая, строящаяся и перспективная мощность газодобычи в Мозамбике составляет 38 миллионов тонн в год. Это выведет Мозамбик с нуля в начале текущего десятилетия в лидеры второго эшелона СПГ-отрасли в начале следующего. По прогнозам к 2040 году Мозамбик должен войти в десятку крупнейших мировых производителей природного газа, страна стремится диверсифицировать сотрудничество в добыче полезных ископаемых, в том числе природного газа, и рассчитывает на участие российских компаний в этом секторе.
украина
новости, газ, газоснабжение, украина, владимир зеленский
Зеленский просит газ у Мозамбика
Зеленский запросил у президента Мозамбика поставки газа на Украину