Зеленский просит газ у Мозамбика - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Зеленский просит газ у Мозамбика
Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу возможность организации газовых поставок на Украину. Об этом Зеленский... РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу возможность организации газовых поставок на Украину. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.Украина столкнулась с дефицитом газа еще в самом начале зимы. Текущий отопительный сезон в стране сократили на один месяц. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призывал граждан Украины уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.Совокупная действующая, строящаяся и перспективная мощность газодобычи в Мозамбике составляет 38 миллионов тонн в год. Это выведет Мозамбик с нуля в начале текущего десятилетия в лидеры второго эшелона СПГ-отрасли в начале следующего. По прогнозам к 2040 году Мозамбик должен войти в десятку крупнейших мировых производителей природного газа, страна стремится диверсифицировать сотрудничество в добыче полезных ископаемых, в том числе природного газа, и рассчитывает на участие российских компаний в этом секторе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу возможность организации газовых поставок на Украину. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
"Обсудили возможности поставок газа на Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу. Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов", – написал он.
Украина столкнулась с дефицитом газа еще в самом начале зимы. Текущий отопительный сезон в стране сократили на один месяц. Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан призывал граждан Украины уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Совокупная действующая, строящаяся и перспективная мощность газодобычи в Мозамбике составляет 38 миллионов тонн в год. Это выведет Мозамбик с нуля в начале текущего десятилетия в лидеры второго эшелона СПГ-отрасли в начале следующего. По прогнозам к 2040 году Мозамбик должен войти в десятку крупнейших мировых производителей природного газа, страна стремится диверсифицировать сотрудничество в добыче полезных ископаемых, в том числе природного газа, и рассчитывает на участие российских компаний в этом секторе.
