Зеленский хочет заключить сделку с Россией – генсек НАТО - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Зеленский хочет заключить сделку с Россией – генсек НАТО
07:42 23.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил о готовности главы киевского режима Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией.
"Я провел полтора часа в Лондоне, беседуя с Зеленским. Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству", – цитирует Рютте РИА Новости.
По словам генсека альянса, на решение главы киевского режима могло повлиять давление президента США Дональда Трампа, который хочет найти мирное решение украинского конфликта.
Ранее американский лидер заявил, что Зеленский является главным препятствием для урегулирования украинского конфликта. Трамп также заявлял, что с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Зеленский никогда не будет для России легальной стороной переговоров и стороной подписания акта капитуляции.
