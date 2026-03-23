Зеленский хочет заключить сделку с Россией – генсек НАТО

Зеленский хочет заключить сделку с Россией – генсек НАТО

2026-03-23T07:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил о готовности главы киевского режима Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией.По словам генсека альянса, на решение главы киевского режима могло повлиять давление президента США Дональда Трампа, который хочет найти мирное решение украинского конфликта.Ранее американский лидер заявил, что Зеленский является главным препятствием для урегулирования украинского конфликта. Трамп также заявлял, что с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Зеленский никогда не будет для России легальной стороной переговоров и стороной подписания акта капитуляции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стреляют себе в ногу": Песков оценил действия ЕС на украинском треке"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому: в Верховной раде саботажДоклад разведки США о России является призывом договариваться с Москвой

