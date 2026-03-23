Рейтинг@Mail.ru
Зачем Зеленский говорит о готовности заключить сделку с РФ - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/zachem-zelenskiy-govorit-o-gotovnosti-zaklyuchit-sdelku-s-rf-1154537083.html
Зачем Зеленский говорит о готовности заключить сделку с РФ
Зачем Зеленский говорит о готовности заключить сделку с РФ
2026-03-23T12:07
игорь шатров
мнения
владимир зеленский
украина
россия
политика
переговоры
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148821795_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_354ef98490795d39a99dd032dbe4661e.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148821795_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_a063e640f86503378ad0a94e3b3dcf75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Зеленский заявил о готовности пойти на сделку с Россией в целях провокации - эксперт

12:07 23.03.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский мог заявить о готовности заключить сделку с Россией только в рамках очередной провокации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией.
По мнению Шатрова, такое заявление Зеленского может быть только провокационным.
"Я думаю, что это очередная его провокация. Причем провокация именно для того, чтобы потом Россию обвинить в нежелании вести переговоры, вот и все", – сказал Шатров.
Эксперт считает, что верить Зеленскому на слово нельзя хотя бы потому, что подобного рода заявления уже звучали, при этом агрессия в отношении России только усиливается, что невозможно в случае реального настроя Киева на мир при нынешних обстоятельствах.
"Тот, кто стремится к переговорам, не усиливает давление со своей стороны, если он проигрывает. А он (Зеленский – ред.) проигрывает. Но в то же время пытается показать, что у него ситуация перспективная", – указал Шатров.
Причем, ладно бы он пытался доказать это на фронте, но он нападает на мирные города, добавил эксперт.
"И говорить о желании заключить какую-то сделку, это как минимум цинично и мерзко, а как максимум мы понимаем, что ни о каких переговорах речи не идет – это просто слова и попытка оттянуть время", – делает вывод Шатров.
По его словам, если бы Зеленский действительно был готов к заключению каких-либо соглашений для достижения мира, то передал бы через Рютте не слова, а "план своего отказа от боевых действий и ударов по мирным территориям".
"И тогда, может быть, будет какое-то понимание, что есть желание пойти навстречу. Но мы этого не видим", – заметил Шатров.
При этом налицо все новые доказательства того, что очередным заявлениям Зеленского о стремлении к миру грош цена, как это было и в случае с озвученной им "готовностью" провести выборы на Украине, к которым никто там не готовится, сказал он.
С одной стороны, все это делается сознательно: "Какой-то публике, которая на это ведется, он говорит, что Украина стремится к переговорам. А другой, что нет, мы будем идти до последнего", – сказал Шатров.
С другой стороны, по словам Шатрова, Зеленский ведет себя откровенно неадекватно, но Европа этого не признает, потому что "он им выгоден именно в этом состоянии духа" для продолжения конфликта, добавил эксперт.
Есть и третья сторона: в политикуме Европы, как и в США, наступил хаос, и никакой конкретной программы для выхода из конфликтов, в том числе украинского, у Запада нет, считает Шатров.
"Хаос в США, на Украине, в Европе. И в Европе уже есть сомневающиеся, причем из числа сторонников в целом русофобской политики, но они уже не доверяют Зеленскому. Мы видим полный разброд и шатание. И в этом смысле ситуация изменилась в худшую сторону для Зеленского. Но, к сожалению, и для мирного процесса в целом", – заключил эксперт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
