Зачем Зеленский говорит о готовности заключить сделку с РФ - РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T12:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский мог заявить о готовности заключить сделку с Россией только в рамках очередной провокации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией.По мнению Шатрова, такое заявление Зеленского может быть только провокационным.Эксперт считает, что верить Зеленскому на слово нельзя хотя бы потому, что подобного рода заявления уже звучали, при этом агрессия в отношении России только усиливается, что невозможно в случае реального настроя Киева на мир при нынешних обстоятельствах."Тот, кто стремится к переговорам, не усиливает давление со своей стороны, если он проигрывает. А он (Зеленский – ред.) проигрывает. Но в то же время пытается показать, что у него ситуация перспективная", – указал Шатров.Причем, ладно бы он пытался доказать это на фронте, но он нападает на мирные города, добавил эксперт.По его словам, если бы Зеленский действительно был готов к заключению каких-либо соглашений для достижения мира, то передал бы через Рютте не слова, а "план своего отказа от боевых действий и ударов по мирным территориям"."И тогда, может быть, будет какое-то понимание, что есть желание пойти навстречу. Но мы этого не видим", – заметил Шатров.При этом налицо все новые доказательства того, что очередным заявлениям Зеленского о стремлении к миру грош цена, как это было и в случае с озвученной им "готовностью" провести выборы на Украине, к которым никто там не готовится, сказал он.С одной стороны, все это делается сознательно: "Какой-то публике, которая на это ведется, он говорит, что Украина стремится к переговорам. А другой, что нет, мы будем идти до последнего", – сказал Шатров.С другой стороны, по словам Шатрова, Зеленский ведет себя откровенно неадекватно, но Европа этого не признает, потому что "он им выгоден именно в этом состоянии духа" для продолжения конфликта, добавил эксперт.Есть и третья сторона: в политикуме Европы, как и в США, наступил хаос, и никакой конкретной программы для выхода из конфликтов, в том числе украинского, у Запада нет, считает Шатров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Стреляют себе в ногу": Песков оценил действия ЕС на украинском треке"Слуги народа" отказываются служить Зеленскому: в Верховной раде саботажДоклад разведки США о России является призывом договариваться с Москвой

