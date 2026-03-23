Зачем Зеленский говорит о готовности заключить сделку с РФ
2026-03-23T12:07
Зеленский заявил о готовности пойти на сделку с Россией в целях провокации - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский мог заявить о готовности заключить сделку с Россией только в рамках очередной провокации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский желает заключить мирное соглашение с Россией.
По мнению Шатрова, такое заявление Зеленского может быть только провокационным.
"Я думаю, что это очередная его провокация. Причем провокация именно для того, чтобы потом Россию обвинить в нежелании вести переговоры, вот и все", – сказал Шатров.
Эксперт считает, что верить Зеленскому на слово нельзя хотя бы потому, что подобного рода заявления уже звучали, при этом агрессия в отношении России только усиливается, что невозможно в случае реального настроя Киева на мир при нынешних обстоятельствах.
"Тот, кто стремится к переговорам, не усиливает давление со своей стороны, если он проигрывает. А он (Зеленский – ред.) проигрывает. Но в то же время пытается показать, что у него ситуация перспективная", – указал Шатров.
Причем, ладно бы он пытался доказать это на фронте, но он нападает на мирные города, добавил эксперт.
"И говорить о желании заключить какую-то сделку, это как минимум цинично и мерзко, а как максимум мы понимаем, что ни о каких переговорах речи не идет – это просто слова и попытка оттянуть время", – делает вывод Шатров.
По его словам, если бы Зеленский действительно был готов к заключению каких-либо соглашений для достижения мира, то передал бы через Рютте не слова, а "план своего отказа от боевых действий и ударов по мирным территориям".
"И тогда, может быть, будет какое-то понимание, что есть желание пойти навстречу. Но мы этого не видим", – заметил Шатров.
При этом налицо все новые доказательства того, что очередным заявлениям Зеленского о стремлении к миру грош цена, как это было и в случае с озвученной им "готовностью" провести выборы на Украине, к которым никто там не готовится, сказал он.
С одной стороны, все это делается сознательно: "Какой-то публике, которая на это ведется, он говорит, что Украина стремится к переговорам. А другой, что нет, мы будем идти до последнего", – сказал Шатров.
С другой стороны, по словам Шатрова, Зеленский ведет себя откровенно неадекватно, но Европа этого не признает, потому что "он им выгоден именно в этом состоянии духа" для продолжения конфликта, добавил эксперт.
Есть и третья сторона: в политикуме Европы, как и в США, наступил хаос, и никакой конкретной программы для выхода из конфликтов, в том числе украинского, у Запада нет, считает Шатров.
"Хаос в США, на Украине, в Европе. И в Европе уже есть сомневающиеся, причем из числа сторонников в целом русофобской политики, но они уже не доверяют Зеленскому. Мы видим полный разброд и шатание. И в этом смысле ситуация изменилась в худшую сторону для Зеленского. Но, к сожалению, и для мирного процесса в целом", – заключил эксперт.
