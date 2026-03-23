За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года - РИА Новости Крым, 23.03.2026
За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
За смертельное ДТП под Алуштой к двум годам условно приговорен водитель иномарки, который выехал на "встречку" и сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T16:27
2026-03-23T16:27
2026-03-23T16:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. За смертельное ДТП под Алуштой к двум годам условно приговорен водитель иномарки, который выехал на "встречку" и сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Установлено, что в мае 2025 года в вечернее время мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, двигался по автодороге вблизи сел Изобильное и Нижняя Кутузовка.Водитель мотоцикла 1980 года рождения от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Подсудимый вину признал в полном объеме.Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.Ранее сообщалось, что житель Джанкоя приговорен к условному заключению за наезд на пенсионерку и побег с места ДТП. Мужчина наехал на пенсионерку 1940 года рождения, которая переходила дорогу. Женщина была доставлена в больницу с травмами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии погиб мотоциклистЛобовое с маршруткой в Керчи – погиб человекВ Крыму в ДТП погибли два человека и 23 ранены
новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, дтп в крыму и севастополе, мототранспорт
За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
За смертельное ДТП с мотоциклом Harley-Davidson в Крыму водитель иномарки получил два года
16:27 23.03.2026 (обновлено: 16:31 23.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. За смертельное ДТП под Алуштой к двум годам условно приговорен водитель иномарки, который выехал на "встречку" и сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Установлено, что в мае 2025 года в вечернее время мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, двигался по автодороге вблизи сел Изобильное и Нижняя Кутузовка.
"Машина пересекла сплошную линию дорожной разметки и выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, допустив столкновение с мотоциклом Harley-Davidson, следовавшим во встречном направлении", – сказано в сообщении прокуратуры.
Водитель мотоцикла 1980 года рождения от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Подсудимый вину признал в полном объеме.
Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.
"Удовлетворен гражданский иск супруги погибшего, с осужденного взыскано в общей сложности 2,2 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что житель Джанкоя приговорен к условному заключению за наезд на пенсионерку и побег с места ДТП
. Мужчина наехал на пенсионерку 1940 года рождения, которая переходила дорогу. Женщина была доставлена в больницу с травмами.
