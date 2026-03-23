https://crimea.ria.ru/20260323/za-smertelnoe-dtp-s-mototsiklistom-v-krymu-voditel-inomarki-poluchil-dva-goda-1154546152.html

За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года

За смертельное ДТП под Алуштой к двум годам условно приговорен водитель иномарки, который выехал на "встречку" и сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T16:27

новости крыма

происшествия

прокуратура республики крым

дтп в крыму и севастополе

мототранспорт

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154546797_0:167:1170:825_1920x0_80_0_0_0de6e2d28f5ce299dc071f699313d50a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. За смертельное ДТП под Алуштой к двум годам условно приговорен водитель иномарки, который выехал на "встречку" и сбил мотоциклиста. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Установлено, что в мае 2025 года в вечернее время мужчина, управляя автомобилем Chevrolet, двигался по автодороге вблизи сел Изобильное и Нижняя Кутузовка.Водитель мотоцикла 1980 года рождения от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Подсудимый вину признал в полном объеме.Суд приговорил виновного к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года.Ранее сообщалось, что житель Джанкоя приговорен к условному заключению за наезд на пенсионерку и побег с места ДТП. Мужчина наехал на пенсионерку 1940 года рождения, которая переходила дорогу. Женщина была доставлена в больницу с травмами.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

