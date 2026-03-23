ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненые
ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненые - РИА Новости Крым, 23.03.2026
ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненые
Украинские боевики атаковали дронами-камикадзе предприятие "Мираторг" в поселке Сосница Брянской области, ранены два сотрудника. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T07:19
2026-03-23T07:19
2026-03-23T07:19
брянская область
обстрелы брянской области
атаки всу
александр богомаз
новости сво
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали дронами-камикадзе предприятие "Мираторг" в поселке Сосница Брянской области, ранены два сотрудника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших мужчин доставили в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Богомаз.Также в результате атаки повреждены два грузовых автомобиля.21 марта украинские боевики ударили по социальному объекту в селе Смородино Белгородской области. В результате обстрела погибли четыре женщины. Еще одна женщина получила ранения.
брянская область
брянская область, обстрелы брянской области, атаки всу, александр богомаз, новости сво, происшествия
ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненые
