ВСУ ударили по предприятию в Брянской области: есть раненые
2026-03-23T07:19
ВСУ ударили по территории предприятия "Мираторг" на Брянщине – ранены два человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали дронами-камикадзе предприятие "Мираторг" в поселке Сосница Брянской области, ранены два сотрудника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов – камикадзе поселок Сосница Севского района. В результате намеренного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, ранены два сотрудника предприятия", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших мужчин доставили в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь, добавил Богомаз.
Также в результате атаки повреждены два грузовых автомобиля.
21 марта украинские боевики ударили по социальному объекту в селе Смородино Белгородской области. В результате обстрела погибли четыре женщины. Еще одна женщина получила ранения.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
