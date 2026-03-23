ВСУ нанесли целенаправленный удар по пассажирскому автобусу в Брянской области
2026-03-23T22:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Три человека получили ранения в результате удара украинских боевиков по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Укронацисты атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель автобуса и два пассажира", – написал он в своем Telegram-канале.
Несмотря на ранение, водитель муниципального автотранспортного предприятия, вывез автобус в безопасную зону, чтобы не допустить повторной атаки, добавил глава региона.
Ранее в понедельник украинские боевики атаковали дронами-камикадзе предприятие "Мираторг" в поселке Сосница Брянской области, ранения получили два сотрудника.
