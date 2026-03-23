ВСУ нанесли целенаправленный удар по пассажирскому автобусу в Брянской области

Три человека получили ранения в результате удара украинских боевиков по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр...

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Три человека получили ранения в результате удара украинских боевиков по пассажирскому автобусу в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Несмотря на ранение, водитель муниципального автотранспортного предприятия, вывез автобус в безопасную зону, чтобы не допустить повторной атаки, добавил глава региона.Ранее в понедельник украинские боевики атаковали дронами-камикадзе предприятие "Мираторг" в поселке Сосница Брянской области, ранения получили два сотрудника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской областиВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщинаВ Херсонской области ВСУ обстреляли жилые дома – два человека ранены

