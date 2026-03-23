ВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщина
71-летняя женщина погибла из-за обстрела ВСУ поселка в Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта - РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла и шесть домов повреждены в результате ударов ВСУ по поселку Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Поступила информация о варварском обстреле со стороны киевского режима. В результате удара по пгт Михайловка Михайловского муниципального округа повреждены шесть домовладений. К сожалению, есть погибшие – женщина 1955 года рождения", – написал он в своем Telegram-канале.
Боевики киевского режима ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру Запорожской области, отметил глава региона, напомнив, что жители, чье имущество пострадало от атак ВСУ, имеют право на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье.
Ранее в понедельник сообщалось, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области. 16 марта ВСУ ударили по больнице в Васильевке Запорожской области, поврежден фасад здания и автомобили. А 12 марта в Васильевском муниципальном округе боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон был ранен. 11 марта украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль, который двигался в сторону города Васильевка Запорожской области, погибли двое мужчин.
Читайте также на РИА Новости Крым: