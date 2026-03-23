ВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщина

ВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщина - РИА Новости Крым, 23.03.2026

ВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщина

Пенсионерка погибла и шесть домов повреждены в результате ударов ВСУ по поселку Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T21:37

2026-03-23T21:37

2026-03-23T21:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 марта - РИА Новости Крым. Пенсионерка погибла и шесть домов повреждены в результате ударов ВСУ по поселку Михайловка в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Боевики киевского режима ежедневно атакуют гражданскую инфраструктуру Запорожской области, отметил глава региона, напомнив, что жители, чье имущество пострадало от атак ВСУ, имеют право на компенсацию за утраченное или поврежденное жилье.Ранее в понедельник сообщалось, что трое волонтеров пострадали при очередной террористической атаке ВСУ на территории Токмакского муниципалитета Запорожской области. 16 марта ВСУ ударили по больнице в Васильевке Запорожской области, поврежден фасад здания и автомобили. А 12 марта в Васильевском муниципальном округе боевики киевского режима нанесли прицельный удар по сотрудникам "Почты Таврия", которые ехали на служебном автомобиле. Один почтальон был ранен. 11 марта украинские беспилотники атаковали гражданский автомобиль, который двигался в сторону города Васильевка Запорожской области, погибли двое мужчин.

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, новости, происшествия, атаки всу