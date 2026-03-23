Временное перемирие между США и Ираном и санкции для Telegram: главное за день

Временное перемирие между США и Ираном и санкции для Telegram: главное за день - РИА Новости Крым, 23.03.2026

Президент США Дональд Трамп поручил Белому дому отложить на пять дней удары по Ирану. Севастополь восстанавливают после атак ВСУ. Глава киевского режима... РИА Новости Крым, 23.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп поручил Белому дому отложить на пять дней удары по Ирану. Севастополь восстанавливают после атак ВСУ. Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет заключить сделку с Россией. Мессенджер Telegram оштрафован судом в Москве. Накопители энергии и энергокольцо построят "Россети" на юге России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымТрамп заявил о временном перемирии с ИраномБелый дом поручил Пентагону отложить нанесение ударов по Ирану на пять дней в свете позитивных и продуктивных переговоров, прошедших в последние два дня между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп."Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран в течение последних двух дней провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и безоговорочного прекращения наших военных действий на Ближнем Востоке", – написал Трамп в соцсети Truth Social.В Тегеране сообщили, что Иран не проводил переговоры с США, а фейки в новостях используются для манипулирования рынками. Об этом заявил председатель иранского парламента Мохаммад Багер-Галибаф."Переговоры с США не проводились, а новостные фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и для избежания трясины, в которой увязли США и Израиль", – цитирует РИА Новости сообщение спикера в соцсети X.Севастополь восстанавливают после атак ВСУПострадавшие от атак ВСУ в Севастополе дома застеклят до 28 марта. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Максим Ковалев во время аппаратного совещания в правительстве города-региона.В соцсетях ранее появилась информация о том, что у некоторых севастопольцев до сих пор не заменены стекла, выбитые в результате падения обломков БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев потребовал у заместителя отчитаться о ходе работ.Зеленский хочет заключить сделку с РоссиейГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу CBS News заявил о готовности главы киевского режима Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Россией."Я провел полтора часа в Лондоне, беседуя с Зеленским. Он хочет заключить сделку, и мы должны убедиться, что мы также доведем это до сведения россиян, чтобы они были готовы к сотрудничеству", – цитирует Рютте РИА Новости.Глава киевского режима Владимир Зеленский мог заявить о готовности заключить сделку с Россией только в рамках очередной провокации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Мессенджер Telegram оштрафован еще на 10,5 млн рублейВ Москве суд оштрафовал мессенджер Telegram еще на 10,5 млн рублей за отказ удалять информацию об экстремистской деятельности и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*. Об этом сообщает РИА Новости.Уточняется, что Telegram привлекли к административной ответственности за нарушения по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ – обе касаются неудаления владельцем сайта или информационного ресурса попадающих под запрет данных.* Признано в России экстремистским и запрещено.Накопители энергии и энергокольцо на юге России"Россети" изучают возможность возведения энергокольца на 500 кВт в южных регионах РФ, стоимость проекта оценивается в 120 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на гендиректора компании Андрея Рюмина сообщает РИА Новости."Для ликвидации проблемы дефицита мощности в энергосистеме Юга "Россети" также прорабатывают строительство энергокольца 500 кВ в Сочинском районе Краснодарского края. Проект будет завершен в 2030 году. Текущая оценка стоимости составляет более 120 миллиардов рублей", – сказал глава "Россетей".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

