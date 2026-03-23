Весна в Севастополе: в городе моют остановки и очищают дороги

Весна в Севастополе: в городе моют остановки и очищают дороги - РИА Новости Крым, 23.03.2026

В Севастополе для механизированной уборки ежедневно выходят 11 машин, уже очищены 24 квадратных километра дорог после зимы. Об этом по итогам совещания... РИА Новости Крым, 23.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе для механизированной уборки ежедневно выходят 11 машин, уже очищены 24 квадратных километра дорог после зимы. Об этом по итогам совещания правительства, где обсуждалась подготовка дорожно-транспортной инфраструктуры города к весне сообщил губернатор Михаил Развожаев.Дорожники приводят в порядок не только проезжую часть, но и обочины, остановки и ограждения. Остановочные павильоны и укрытия, которые находятся радом, моют, красят, ремонтируют скамейки, уточнил губернатор.После зимы на некоторых участках дорог образовались трещины, ямы: восстановлением проезжей части и обочин сейчас занимаются рабочие.По информации Развожаева, уже отгрейдировано и подсыпано 11,7 тысячи квадратных метров обочин и 2,7 тысячи "квадратов" переходного покрытия. Кроме того, стартовал ямочный ремонт горячими смесями, восстановление разметки, стертой за зиму.К основным работам приступят 1 апреля и планируют завершить их до 1 июня. На сегодня разметку обновили уже на 50 пешеходных переходах, уточнил он.В преддверии майских праздников и Дня Победы отдельные работ пройдут в центре Севастополя и на знаковых местах, добавил губернатор.Также Развожаев дал поручение контролировать культуру работ на строительных площадках: чтобы техника выезжала с них на улицы чистой и не пачкала проезжую часть. И такой же контроль нужен за техникой, которая выезжает с сельхозпредприятий, подытожил губернатор.Ранее сообщалось, что в Севастополе за 12 лет в составе России в нормативное состояние приведены более 1000 автомобильных дорог.

