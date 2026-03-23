https://crimea.ria.ru/20260323/vesna-v-sevastopole-v-gorode-moyut-ostanovki-i-ochischayut-dorogi-1154546273.html
Весна в Севастополе: в городе моют остановки и очищают дороги
В Севастополе для механизированной уборки ежедневно выходят 11 машин, уже очищены 24 квадратных километра дорог после зимы. Об этом по итогам совещания... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T22:38
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154544436_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_bb1f707b0739ee82fb55c7b21b56781b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154544436_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e7850dc9607fe163da759de6eebdf7d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, городская среда, благоустройство
В Севастополе рабочие очистили 24 квадратных километра дорог после зимы
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе для механизированной уборки ежедневно выходят 11 машин, уже очищены 24 квадратных километра дорог после зимы. Об этом по итогам совещания правительства, где обсуждалась подготовка дорожно-транспортной инфраструктуры города к весне сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Для механизированной уборки дорог ежедневно выходят 11 машин. На сегодня уже очистили почти 24 миллиона квадратных метров дорог. На остановках, тротуарах, мойке ограждений и знаков заняты 25 рабочих и 9 единиц техники. Еще 6 человек с тремя машинами косят траву и обрезают ветки, чтобы дорожные знаки были хорошо видны", – написал он в своем Telegram-канале.
Дорожники приводят в порядок не только проезжую часть, но и обочины, остановки и ограждения. Остановочные павильоны и укрытия, которые находятся радом, моют, красят, ремонтируют скамейки, уточнил губернатор.
После зимы на некоторых участках дорог образовались трещины, ямы: восстановлением проезжей части и обочин сейчас занимаются рабочие.
По информации Развожаева, уже отгрейдировано и подсыпано 11,7 тысячи квадратных метров обочин и 2,7 тысячи "квадратов" переходного покрытия. Кроме того, стартовал ямочный ремонт горячими смесями, восстановление разметки, стертой за зиму.
К основным работам приступят 1 апреля и планируют завершить их до 1 июня. На сегодня разметку обновили уже на 50 пешеходных переходах, уточнил он.
В преддверии майских праздников и Дня Победы отдельные работ пройдут в центре Севастополя и на знаковых местах, добавил губернатор.
Также Развожаев дал поручение контролировать культуру работ на строительных площадках: чтобы техника выезжала с них на улицы чистой и не пачкала проезжую часть. И такой же контроль нужен за техникой, которая выезжает с сельхозпредприятий, подытожил губернатор.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе за 12 лет в составе России в нормативное состояние приведены более 1000 автомобильных дорог.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
