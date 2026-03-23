В Ялте появится более 30 современных домиков для птиц
2026-03-23T20:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Ялте стартовал эко-проект "Птичкин ДОМ". К 1 апреля по всей территории городского округа развесят десятки современных домиков для пернатых. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.
"Еще один чудесный эко-проект стартовал в Ялте – "Птичкин ДОМ". Инициатива Южного зонального центра "Дома Молодежи" реализуется при поддержке нашего "Зеленстроя", – рассказала Павленко.
Она отметила, что конструкции изготовили члены общества слепых Ялты – из влагостойкой экологически чистой фанеры.
Первые домики уже готовы. Их развесят ко Всемирному дню птиц, который отмечается 1 апреля. Конструкции появятся в Массандровском, Пионерском и Приморском парках, в Городском саду, на Набережной, а также в Гаспре, Симеизе и Форосе. А если эксперимент удастся и домики обживутся, он будет продолжен, добавила Павленко.
"Достойная и искренняя инициатива! Проект важен по множеству причин – от поддержки популяции птиц и борьбы с вредителями до воспитания экологической культуры", – подчеркнула глава ялтинской администрации.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал
, что в Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле исторической сталинской застройки. Губернатор отмечал, что новые домики должны выглядеть эстетично, соответствовать архитектурному типу зданий, расположенных по соседству.
