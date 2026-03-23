В Ялте появится более 30 современных домиков для птиц

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/v-yalte-poyavitsya-bolee-30-sovremennykh-domikov-dlya-ptits-1154543235.html
2026-03-23T20:48
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154546481_0:336:1084:946_1920x0_80_0_0_9c6cc454a5d5d13e54fe3d6795295f0c.jpg.webp
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/17/1154546481_0:234:1084:1047_1920x0_80_0_0_7870f3f3632cbea67e9f89ee3f8cb42c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Ялте стартовал эко-проект "Птичкин ДОМ". К 1 апреля по всей территории городского округа развесят десятки современных домиков для пернатых. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.
"Еще один чудесный эко-проект стартовал в Ялте – "Птичкин ДОМ". Инициатива Южного зонального центра "Дома Молодежи" реализуется при поддержке нашего "Зеленстроя", – рассказала Павленко.
Она отметила, что конструкции изготовили члены общества слепых Ялты – из влагостойкой экологически чистой фанеры.
Первые домики уже готовы. Их развесят ко Всемирному дню птиц, который отмечается 1 апреля. Конструкции появятся в Массандровском, Пионерском и Приморском парках, в Городском саду, на Набережной, а также в Гаспре, Симеизе и Форосе. А если эксперимент удастся и домики обживутся, он будет продолжен, добавила Павленко.
"Достойная и искренняя инициатива! Проект важен по множеству причин – от поддержки популяции птиц и борьбы с вредителями до воспитания экологической культуры", – подчеркнула глава ялтинской администрации.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле исторической сталинской застройки. Губернатор отмечал, что новые домики должны выглядеть эстетично, соответствовать архитектурному типу зданий, расположенных по соседству.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым с питомцами – какие города выбирают туристы и что с ценами
Посмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовым
В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:52Сотрудник МЧС России и еще четыре человека ранены в Белгородской области
21:4567 беспилотников ликвидировали над Крымом и еще 12 регионами России
21:37ВСУ атаковали поселок в Запорожской области – погибла женщина
21:22Очистную станцию Керчи готовят к сезону: на день снизят давление воды
21:07В Крыму и Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом
20:48В Ялте появится более 30 современных домиков для птиц
20:28В Симферополе проведут бесплатную экскурсию в честь Дня освобождения города
20:11В Крыму для Симферополя и Керчи приобрели 30 городских автобусов
19:47В Колумбии разбился военный самолет
19:28В Крыму завершили реорганизацию налоговой
19:09Зеленский просит газ у Мозамбика
18:57В Кузбассе ребенок выпил жидкость для заправки электронных сигарет и умер
18:40Тепловоз столкнулся с легковушкой в Воронежской области
18:28В Крыму повысили выплаты военнослужащим-контрактникам
18:22В России запретили штрафовать больше одного раза в сутки за езду без ОСАГО
18:16Путин запретил выдворять из страны иностранцев после службы в ВС РФ
18:10Крымский мост сейчас: обстановка после открытия движения
17:48Многодетные семьи в России защитят от изъятия участков и авто
17:40В Севастополе возобновили работу катеров после 45-минутной остановки
17:35Крымский мост открыли для проезда транспорта
Лента новостейМолния