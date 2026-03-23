В Ялте появится более 30 современных домиков для птиц

В Ялте стартовал эко-проект "Птичкин ДОМ". К 1 апреля по всей территории городского округа развесят десятки современных домиков для пернатых. Об этом сообщила...

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Ялте стартовал эко-проект "Птичкин ДОМ". К 1 апреля по всей территории городского округа развесят десятки современных домиков для пернатых. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.Она отметила, что конструкции изготовили члены общества слепых Ялты – из влагостойкой экологически чистой фанеры.Первые домики уже готовы. Их развесят ко Всемирному дню птиц, который отмечается 1 апреля. Конструкции появятся в Массандровском, Пионерском и Приморском парках, в Городском саду, на Набережной, а также в Гаспре, Симеизе и Форосе. А если эксперимент удастся и домики обживутся, он будет продолжен, добавила Павленко.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе появятся "Кошкины домики" в стиле исторической сталинской застройки. Губернатор отмечал, что новые домики должны выглядеть эстетично, соответствовать архитектурному типу зданий, расположенных по соседству.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым с питомцами – какие города выбирают туристы и что с ценамиПосмотреть на первоцветы: куда в Крыму пойти в горы и к чему быть готовымВ Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026

