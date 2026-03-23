В Симферопольском районе Крыма строят новые очистные сооружения

Строительная готовность новых очистных сооружений в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма готовы на 32,1%. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T15:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Строительная готовность новых очистных сооружений в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма готовы на 32,1%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года.Сейчас строители завершили работы административно-бытового корпуса и контрольно-пропускного пункта. Благоустраивается территория, монтируется ограждение, системы вентиляции, опорные балки под кровлю, выполняется поэтапная засыпка резервуаров ливневых стоков.Ранее Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены. В стадии реализации находятся 12 объектов, идет проектирование еще четырех. В 2026 году строительные работы завершатся на пяти из них, три очистных сооружения будут введены в эксплуатацию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыму выделят кредиты на 1,6 млрд для реализации двух проектовВ Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за годПутин открыл новые объекты в Крыму и Севастополе

