В Симферопольском районе Крыма строят новые очистные сооружения
В Симферопольском районе Крыма строят новые очистные сооружения - РИА Новости Крым, 23.03.2026
В Симферопольском районе Крыма строят новые очистные сооружения
Строительная готовность новых очистных сооружений в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма готовы на 32,1%. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T15:12
2026-03-23T15:12
2026-03-23T15:12
канализационные очистные сооружения «южные»
очистные сооружения
крым
новости крыма
симферопольский район
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Строительная готовность новых очистных сооружений в поселке Николаевка Симферопольского района Крыма готовы на 32,1%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года.Сейчас строители завершили работы административно-бытового корпуса и контрольно-пропускного пункта. Благоустраивается территория, монтируется ограждение, системы вентиляции, опорные балки под кровлю, выполняется поэтапная засыпка резервуаров ливневых стоков.Ранее Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму до 2030 года планируется построить и реконструировать 24 канализационных очистных сооружений (КОС), на данный момент на восьми из них работы уже завершены. В стадии реализации находятся 12 объектов, идет проектирование еще четырех. В 2026 году строительные работы завершатся на пяти из них, три очистных сооружения будут введены в эксплуатацию.
крым
симферопольский район
канализационные очистные сооружения «южные», очистные сооружения, крым, новости крыма, симферопольский район
В Симферопольском районе Крыма строят новые очистные сооружения
Новые очистные сооружения в Симферопольском районе Крыма готовы на треть