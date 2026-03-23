В Симферополе проведут бесплатную экскурсию в честь Дня освобождения города
В Симферополе 28 марта пройдет инфотур "Помни", посвященный памятной дате – освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Тематическая экскурсия... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T20:28
20:28 23.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе 28 марта пройдет инфотур "Помни", посвященный памятной дате – освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. Тематическая экскурсия выходного дня будет бесплатной, сообщили в горадминистрации.

"Гостей и жителей Симферополя 28 марта в 12:45 приглашают принять участие в инфотуре "Помни", посвященном памятной дате – освобождению города от немецко-фашистских захватчиков", – сказано в сообщении.

Экскурсанты посетят территорию Старорусского кладбища, где находится захоронение подпольной группы "Сокол", а также побывают во Всехсвятском храме и ознакомятся с выставкой старинных икон, рассказали в мэрии.
"Для участия необходима предварительная регистрация, количество мест ограничено. Место встречи - переулок Пионерский, 1А (памятник Амет-Хану Султану, район Центрального рынка). Продолжительность: 1,5 часа", – добавили в сообщении.
Ранее в министерстве просвещения России сообщили, что более пяти тысяч школьников из разных регионов России посетят Новый Херсонес в 2026 году. Школьников привезут на экскурсии в рамках программы по историческому просвещению и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, которая реализуется в комплексе "Новый Херсонес". Поездки будут организованы Фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история" при участии Минпросвещения России.
