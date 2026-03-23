В Севастополе с 30 марта вступают в силу новые правила продажи алкоголя

С 30 марта в Севастополе вступают в силу новые правила продажи алкоголя в кафе и барах, которые расположены в многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 23.03.2026

2026-03-23T17:01

СИМФЕРОПОЛЬ,23 мар – РИА Новости Крым. С 30 марта в Севастополе вступают в силу новые правила продажи алкоголя в кафе и барах, которые расположены в многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Так, с конца марта запрещено продавать алкоголь в кафе и барах, расположенных в жилых домах будут с 22:00 до 10 утра. Также устанавливаются четкие требования к таким заведениям: лицензия, площадь зала 50 кв м, не менее 30 посадочных мест, обслуживание персоналом в брендированной форме, отдельный вход и меры безопасности.Вместе с тем, власти усиливают контроль за размещением точек продажи алкоголя рядом со школами, больницами, спортобъектами и другими важными учреждениями.Сейчас муниципалитеты определяют границы территорий, где продажа алкоголя будет запрещена — эту работу планируют завершить до конца мая.Ранее в ходе рейда, проведенного сотрудниками минпрома Крыма по так называемым "наливайкам" в Симферополе, были закрыты порядка 20 таких заведений. Объектам общепита запрещено продавать алкогольные напитки после 20:00 и до 10 утра.

