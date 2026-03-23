В Севастополе до позднего вечера будет громко

В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор

2026-03-23T08:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, будут слышны неоднократные взрывы, предупредил градоначальник.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

