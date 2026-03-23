В Севастополе до позднего вечера будет громко
2026-03-23T08:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, будут слышны неоднократные взрывы, предупредил градоначальник.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:08 23.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы, это военные отрабатывают навыки борьбы с диверсантами. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (подводными диверсионными силами и средствами – ред.)", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание, будут слышны неоднократные взрывы, предупредил градоначальник.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заблаговременно информируют об этом население. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
