В Севастополе частная клиника пыталась подкупить депздрав – вердикт суда
В Севастополе частная клиника пыталась подкупить депздрав – вердикт суда
В Севастополе представителя частной медицинской клиники за попытку взятки должностному лицу из Департамента здравоохранения города оштрафовали на 300 тысяч... РИА Новости Крым, 23.03.2026
2026-03-23T16:41
2026-03-23T16:43
16:41 23.03.2026 (обновлено: 16:43 23.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе представителя частной медицинской клиники за попытку взятки должностному лицу из Департамента здравоохранения города оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее сообщалось, что в Севастополе представитель частной клиники пыталась за взятку оформить медицинскую лицензию в местном департаменте здравоохранения.
"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении представителя медицинской коммерческой организации. Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий), – рассказали в прокуратуре города.
По данным следствия, ноябре прошлого года осужденная передала через свою знакомую, которая раньше работала в территориальном отделе Роспребнадзора и была специалистом-экспертом, взятку в размере 100 тысяч рублей должностному лицу севастопольского Департамента здравоохранения. Женщина предполагала, что за "вознаграждение" чиновник решит вопрос с "дополнительным лицензированием медицинской деятельности без устранения имеющихся нарушений". Однако предполагаемый взяткополучатель отказал в выполнении незаконных действий и обратился в спецслужбы.
"Ленинский районный суд г. Севастополя с учетом признания вины, состояния здоровья и ряда других смягчающих наказание обстоятельств назначил виновной штраф в размере 300 тыс. рублей. Сумма взятки конфискована в собственность государства. Арест, наложенный на имущество женщины в ходе следствия, сохранен", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Рассмотрение в суде уголовного дела в отношении посредника продолжается.
Ранее по постановлению прокуратуры Ленинского района Севастополя медицинская клиника, в интересах которой передавалось незаконное вознаграждение, привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.
