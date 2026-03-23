https://crimea.ria.ru/20260323/v-sevastopole-chastnaya-klinika-pytalas-podkupit-depzdrav--verdikt-suda-1154547274.html

В Севастополе частная клиника пыталась подкупить депздрав – вердикт суда

В Севастополе представителя частной медицинской клиники за попытку взятки должностному лицу из Департамента здравоохранения города оштрафовали на 300 тысяч...

новости севастополя

севастополь

прокуратура города севастополя

суд

приговор

медицина

взятка

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе представителя частной медицинской клиники за попытку взятки должностному лицу из Департамента здравоохранения города оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.Ранее сообщалось, что в Севастополе представитель частной клиники пыталась за взятку оформить медицинскую лицензию в местном департаменте здравоохранения.По данным следствия, ноябре прошлого года осужденная передала через свою знакомую, которая раньше работала в территориальном отделе Роспребнадзора и была специалистом-экспертом, взятку в размере 100 тысяч рублей должностному лицу севастопольского Департамента здравоохранения. Женщина предполагала, что за "вознаграждение" чиновник решит вопрос с "дополнительным лицензированием медицинской деятельности без устранения имеющихся нарушений". Однако предполагаемый взяткополучатель отказал в выполнении незаконных действий и обратился в спецслужбы.Рассмотрение в суде уголовного дела в отношении посредника продолжается.Ранее по постановлению прокуратуры Ленинского района Севастополя медицинская клиника, в интересах которой передавалось незаконное вознаграждение, привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взятокВ Крыму у экс-чиновницы конфисковали купленный на нетрудовые доходы домВ Севастополе на взятке попались сотрудники клиники и Роспотребнадзора

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

