В России запретили штрафовать больше одного раза в сутки за езду без ОСАГО
Закон, по которому штрафовать за управление транспортом без полиса ОСАГО будут только один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения, подписал... РИА Новости Крым, 23.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Закон, по которому штрафовать за управление транспортом без полиса ОСАГО будут только один раз в сутки независимо от способа фиксации нарушения, подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Теперь по закону предусмотрено однократное привлечение к административной ответственности за управление автомобилем без полиса ОСАГО в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения.Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.Ранее сообщалось, что отправлять в страховую компанию извещение о дорожно-транспортном происшествии по европротоколу теперь можно в электронном виде и без вызова сотрудников ГАИ, соответствующий закон одобрен сенаторами в конце января прошлого года.
Путин ограничил число штрафов для водителей без ОСАГО