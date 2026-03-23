В Кузбассе ребенок выпил жидкость для заправки электронных сигарет и умер

2026-03-23T18:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. В Кузбасс маленький ребенок умер, выпив жидкость для заправки электронных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону. Трагедия произошла в поселке Звездном.По информации следствия, женщина была дома с тремя детьми. В какой-то момент она отлучилась в ванную комнату с одним из них. На этот период ее сын в возрасте 1 года и 10 месяцев остался без присмотра. Вернувшись, мать увидела, что малыш держит в руках открытый флакон с жидкостью для заправки электронной сигареты. Самочувствие ребенка ухудшилось, женщина вызвала скорую помощь, однако малыш скончался до приезда врачей.Согласно предварительным данным, причиной смерти малыша стало отравление химическим веществом, отметили в управлении. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.Ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности, детей изъяли из семьи и поместили в соцучреждение, добавили в ведомстве.В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка, в том числе действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.В марте прошлого года семья из пяти человек отравилась ядом для травли насекомых, один ребенок в тяжелом состоянии, девочка восьми лет скончалась.В сентябре 22 сентября 2024 года семья с четырьмя детьми в Красноярском крае почувствовали признаки отравления. В результате погибли трое детей шести, 11 и 13-ти лет. Позже в больнице скончалась четвертая девочка 12-ти лет. Мать и отец были доставлены в больницу в бессознательном состоянии. Женщина находилась на девятом месяце беременности, ребенка удалось сохранить. Позже в прокуратуре региона сообщили, что основной версией гибели четверых детей стало отравление дихлофосом, которым помещение дома обрабатывалось накануне. По данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

