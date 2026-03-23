Рейтинг@Mail.ru
В Крыму завершили реорганизацию налоговой - РИА Новости Крым, 23.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260323/v-krymu-zavershili-reorganizatsiyu-nalogovoy-1154554047.html
В Крыму завершили реорганизацию налоговой
2026-03-23T19:28
2026-03-23T19:31
новости крыма
крым
фнс россии по республике крым
уфнс россии по республике крым
налоги
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8223f6a7c9bc90d431030c2458b1ccfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, фнс россии по республике крым, уфнс россии по республике крым, налоги
19:28 23.03.2026 (обновлено: 19:31 23.03.2026)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Налоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Налоговые органы Крыма завершили процесс реорганизации и перешли на двухуровневую систему управления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Республике Крым сообщает о завершении реорганизации налоговых органов Республики Крым путем перехода на двухуровневую систему управления с 23 марта 2026 года", – говорится в сообщении.
В крымской налоговой пояснили, что все территориальные налоговые органы теперь присоединены к УФНС по республике. Таким образом, управление является правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных налоговых органов Крыма.
"Перевод организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц на налоговый учет в Управление осуществлен налоговыми органами автоматически без участия налогоплательщиков", – уточнили в пресс-службе.
При этом в ведомстве заверили, что для налогоплательщиков мероприятия по реорганизации не повлекли за собой ухудшения условий и качества получения услуг. Все точки присутствия налоговых органов сохраняются. Для удобства граждан и субъектов предпринимательства порядок приема и обслуживания в операционных залах остается прежним и будет осуществляться по тем же адресам.
Кроме того, теперь для приема почтовой корреспонденции предусмотрен единый почтовый адрес: 295000, г. Симферополь ул. А. Невского, 29, добавили в УФНС по региону.
Реорганизация налоговых органов Республики Крым проходит в рамках модернизации налоговых органов ФНС России. Цель – повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления государственных услуг, напомнили специалисты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости КрымаКрымФНС России по Республике КрымУФНС России по Республике КрымНалоги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
